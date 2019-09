"Immaginiamo le ore 20.30 del giorno in cui la palma viene risucchiata e trascinata in basso verso fonte Ioanna; che due fidanzatini venissero anch'essi travolti e trascinati. Avremmo dato la colpa al cinico destino della natura matrigna, o alla temerarietà dei malcapitati? o che altra ragione o causa avremmo indicato? Parliamo a proposito della voragine franosa che ha inghiottito la palma, questa volta non distrutta dal punteruolo rosso, ma dalla forza distruttrice delle acque che erodono un terreno già di per se' molto precario e inconsistente, quello appunto di Via Tre Segni". Ivo Menna torna all'attacco sulla vicenda del dissesto idrogeologico che mette a rischio il costone orientale di Vasto.

Il video del costone orientale franato (clicca qui)

"Le dichiarazioni del tecnico comunale, secondo cui una perdita d'acqua avrebbe causato il sifonamento dell'aiuola, pare a me una ammissione (molto riduttiva dell'accaduto): difatti questi fenomeni diventano sempre piu' frequenti nella nostra città e colpiscono sempre più estesamente le zone fragili e esposte. Infatti noi da anni sosteniamo la difesa del suolo: “le acque, di cui la città è molto ricca, aggiunte a quelle dei temporali violenti che si abbattono improvvisamente sulla città causano, come negli ultimi giorni allagamenti, frane, disagi, danni, insicurezza, non essendo regimentate e ricondotte in infrastrutture adeguate così provocando simili effetti. Notiamo che si sono aperte fenditure abbastanza profonde sulla strada di Via tre Segni, che - Dio non volesse - , se riempite di pioggia, come potrebbe accadere, provocherebbero ulteriori cedimenti franosi dell'asse stradale trascinando a valle il terreno sottostante e dividendo la strada stessa, impedendone l'attraversamento: questo sarebbe davvero molto pericoloso!. Non escludo infine che la massiccia costruzione di cemento che ha sostituito il vecchio romantico - prima Jolly hotel e più recentemente Panoramic- abbia un suo negativo ruolo in quanto a forte pressione idrogeologica dell'area, avendo di fatto già causato danni alla staticità di un complesso confinante. Il fenomeno franoso di questi giorni quindi va visto indicando le zone che sono state colpite ed è giusto ricordarle per tenere alta l'attenzione e sopratutto fare degli sforzi per interventi di consolidamento e di risanamente. Una difesa del suolo cittadino che preveda il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per usi razionali di sviluppo economico e sociale, richiede forti investimenti, competenze e professionalità adeguate. Una difesa del suolo che abbia come supporti politici dei parlamentari capaci di studiare, raccogliere conoscenze, ridare fiducia alla politica cosi' ricreando nuove opportunità di lavoro e redistribuzione dei redditi in questa povertà assoluta di mancanza di lavoro. Abbiamo il consorzio di Bonifica, abbiamo il nucleo indistriale Coasiv e Coniv, abbiamo oltre i due parlamentari Amato e Castaldi, i consiglieri regionali Antonio Prospero, Nicola Argiro', Giuseppe Tagliente, Paolo Palomba, Nicola Argirò; i consiglieri provinciali Peppino Forte, Eliana Menna, Vincenzo Sputore, Camillo D'Amico, il sindaco di Vasto. Ci spiegano a cosa e' servita la loro elezione? Non dovrebbero attivarsi per rispondere a questo drammatico problema delle frane del territorio? Non sarebbe giunta l'ora di dire basta a lottizzazioni private, alle grandi opere, alla rendita parassitaria degli investimenti immobiliari con quella deregulation urbanistica che ha distrutto ambientalmente la città negli ultimi venti anni?".

Menna chiede di "programmare un piano che agisca anche con opere minime di cura e manutenzione del territorio: contrada Lota, via Santa Lucia, via Anghella, loggia Amblingh, Madonna delle Grazie, via Adriatica, zona San Michele, Sant'Antonio Abate, Montevecchio, contrada Pozzitello, costone strada Istonia e il muraglione di via Magnacervo, a cui pochissimi fanno attenzione, ma che presenta da anni crepe e avallamenti in parte dovuti - riteniamo- all'eccessivo passaggio di bus pesantissimi e alla massiccia cementificazione".





Davide D'Alessandro, Consigliere comunale indipendente, ha deciso di protocollare l'interrogazione che riportiamo.

Verificato

- con sconcerto e apprensione che sulla strada di Via Tre Segni si sono aperte profonde fenditure e che il dissesto idrogeologico è stato un tema fin qui troppo sottovalutato;

Appreso

- dal comunicato stampa di Ivo Menna, ex candidato Sindaco della Lista “La Nuova Terra”, da anni impegnato nelle battaglie per la tutela ambientale, che lo stesso non esclude “che la massiccia costruzione di cemento che ha sostituito il vecchio romantico - prima Jolly Hotel e più recentemente Panoramic- abbia un suo negativo ruolo in quanto a forte pressione idrogeologica dell'area, avendo di fatto già causato danni alla staticità di un complesso confinante”;

Ricordando

- che sulla vicenda dell’ex Hotel Panoramic, il Laboratorio politico-culturale Polis raccolse 5.132 firme di cittadini vastesi, nettamente contrari all’operazione di stravolgimento urbanistico dell’intera area;

Interroga il Signor Sindaco

per sapere se è a conoscenza di quanto denunciato dal comunicato sopra citato e quali provvedimenti intende assumere per consolidare e/o risanare quella parte della città messa a dura prova non solo dagli attacchi e dalle intemperie naturali, ma anche, a quanto pare, dalle pericolose operazioni edilizie.

Sulla questione interviene anche l'Italia dei Valori di Vasto che si dice "molto attenta e preoccupata rispetto alla vicenda del dissesto idrogeologico che mette a rischio il costone orientale di Vasto. L’allarme sollevato da Ivo Menna non ci lascia indifferenti; noi riteniamo che la salvaguardia e la cura del territorio sia una questione politica prioritaria.

E’ evidente, come abbiamo visto in molte parti d’Italia ( vedi Sardegna e Liguria ) che a causa dei sempre più frequenti forti fenomeni metereologici associati ad una scarsa o poco attenta manutenzione del suolo, si verifichino allagamenti, frane, disagi e danni.

Il fenomeno franoso di questi giorni quindi non va sottovalutato, le nostre zone più fragili ed esposte vanno monitorate. Va tenuta alta l'attenzione è chiaro… ma è soprattutto il Comune che deve farsene carico. Via tre Segni, contrada Lota, via Santa Lucia, via Anghella, loggia Amblingh, Madonna delle Grazie, via Adriatica, zona San Michele, Sant'Antonio Abate, Montevecchio, contrada Pozzitello, costone strada Istonia e il muraglione di via Magnacervo sono le nostre zone più belle e allo stesso tempo più vulnerabili e per questo che riteniamo sia indispensabile leggere queste fragilità ed intervenire al più presto. Da par nostro, per quel che è di competenza, la nostra consigliera provinciale Eliana Menna di certo farà sentire la sua voce in Provincia ma ribadiamo che un piano efficace e risolutivo va pensato , programmato ed eseguito dal Comune di Vasto".