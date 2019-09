Dei cinghiali che attraversano le strade sono piene le pagine di cronaca, visti anche i tanti guai che provocano. Così come, specie nei paesi dell'Abruzzo montano, capita di trovarsi davanti animali selvatici. Ma due maiali a passeggio lungo la statale 16 non si erano mai visti.

Ieri, poco dopo le 13, il traffico in località San Tommaso è andato in tilt, quando gli automobilisti hanno trovato i due maiali che zampettavano lungo la strada. Hanno percorso un lungo tratto lungo la strada a scorrimento veloce, prima di prendere la via dei campi, sicuramente a loro più congeniali, ed allontanarsi.

Non poco sorpresi e divertiti gli automobilisti che si trovavano a pasare in quel tratto. Più di qualcuno ha immortalato i due suini che probabilmente erano riusciti ad allontanarsi da qualche allevamento della zona. Cellulari e tablet alla mano hanno scattato decine di foto per ricordare il momento curioso. Dopo qualche minuto di tilt la circolazione ha ripreso il suo regolare flusso. Emblematica la battuta di un automobilista: "Oddio - ha esclamato un tale - a forza di sentir parlare di porcellum me li ritrovo ora pure davanti due bei maiali!".