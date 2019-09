Prima Categoria, girone B.

United Cupello-Trigno Celenza 4-2. Quarta vittoria consecutiva e quattro segnature per la squadra cupellese. Bel gioco e tante azioni da gol per la squadra di casa al cospetto di un avversario volenteroso e ben determinato. La doppietta di Zara al 19' e al 35' mette la partita sul giusto binario. Due distrazioni ed un pizzico di sfortuna consento al Trigno Celenza di Michele Buda di pareggiare tra la fine e l'inizio del secondo tempo con le reti di Di Pardo al 44' e di Serafini al 56'. I ragazzi di mister Di Francesco non si perdono d'animo e continuano a creare trovando il gol con Mirolli al 63' che sigla la rete del 3-2. Ancora Zara al minuto 84' mette fine ad i giochi. Tre punti e morale alle stelle. Bene i nuovi acquisti Ottaviano e Luciano.

Le altre partite. La capolista Fara San Martino perde inaspettatamente 2-0 contro il Real Montazzoli, ne approfitta lo Scerni che supera in casa 1-0 il Castelfrentano ultimo in classifica e riduce il distacco dalla vetta a -5. Non coglie l'occasione il Tre Ville secondo che perde in casa 1-2 contro lo Sporting San Salvo. Il Casalbordino non va oltre il 3-3 a Roccaspinalveti, il Palombaro supera 3-0 la Casolana. Il Guastameroli batte 1-0 la Spal Lanciano.

Sospesa Monteodorisio-Real San Giacomo, un giocatore del Monteodorisio avrebbe aggredito l'arbitro, il signor Yuri Buonpensa di Pescara, dopo essere stato espulso all'80' sul risultato di 1-0 per il San Giacomo, gli avrebbe tirato uno schiaffo. I padroni di casa hanno fallito anche un calcio di rigore.

Per l'undicesima giornata di Prima Categoria, girone B, mercoledì 11 dicembre alle 14.30 si recuperano Castelfrentano-Monteodorisio, Sporting San Salvo-Guastameroli e Trigno Celenza-Palombaro, rinviate domenica scorsa.





I risultati della dodicesima giornata di Prima Categoria, girone B. Guastameroli-Spal Lanciano 1-0, Monteodorisio-Real San Giacomo sospesa, Palombaro-Casolana 3-0, Real Montazzoli-Fara San Martino 2-0, Roccaspinalveti-Casalbordino 3-3, Scerni-Castelfrentano 1-0, Tre Ville-Sporting San Salvo 1-2, United Cupello-Trigno Celenza 4-2

La classifica. Fara San Martino 30, Tre Ville 27, Scerni 25, United Cupello 22, Casalbordino e Real Montazzoli 20, Guastameroli* 16, Trigno Celenza* 15, Real San Giacomo* 13, Palombaro*, Sporting San Salvo*, Casolana, Roccaspinalveti e Spal Lanciano 11, Monteodorisio** 6, Castelfrentano* 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Casalbordino-Guastameroli, Casolana-Castelfrentano, Fara San Martino-Tre Ville, Real Montazzoli-Monteodorisio, Real San Giacomo-Roccaspinalveti, Spal Lanciano-Palombaro, Sporting San Salvo-United Capello, Trigno Celenza- Scerni

Seconda Categoria, girone G.

Mario Tano Atessa-Incoronata Calcio Vasto 1-0. Sconfitta di misura per l'Incoronata Calcio Vasto sull'ostico campo di Atessa. I vastesi rimaneggiati da infortuni e squalifiche si presentano al Comunale a ranghi ridotti. Nel primo tempo i biancorossi scendono in campo visibilmente scarichi arrivando sistematicamente in ritardo su ogni pallone, con poca cattiveria agonistica e poca convinzione nei propi mezzi. Al 9' l'Incoronata va subito in svantaggio, la prima frazione di gioco è povera di emozioni, a parte la rete e un'occasionissima capitata sui piedi di Priolo che palla al piede si presenta davanti il portiere atessano e si fa ipnotizzare.

Nella seconda frazione i vastesi scendono in campo anche con la testa e si nota la differenza nell'atteggiamento, sono due le occasioni da registrare sui piedi di Trentino e Auriemma che calciamo fuori porta. L'Incoronata chiude in dieci per l'espulsione di Stivaletta per doppia ammonizione. Il Mario Tano con questa vittoria saal quiarto posto in classifica. Sabato a Vasto arriva il Fresa che sabato ha pareggiato 2-2 in casa contro il Furci.

Questa la formazione schierata da mister Francesco Mucci: Mariani, Stivaletta, Lanzano, Mastrangioli, Calvano, Trentino, Rapino, Ciccotosto, Bevilacqua, Auriemma, Priolo. A disposizione Benedetti, Lammanda, De Santis, Campitelli, Galante.

Le altre partite. Il Real Montalfano pareggia in trasferta 2-2 contro il Mario Turdò e viene raggiunto in vetta dal Paglieta che passa 2-0 a Colledimezzo. Il San Buono impatta 1-1 a Gissi, in gol Tracchia e Sambrotta, il Fossacesia 90 travolge 4-1 il fanalino di coda Casalanguida e si allontana dalle zone basse. Il Fresa nell'anticipo di sabato viene bloccato 2-2 in casa dal Furci, in gol Delle Donne e Racano, per gli ospiti a segno Di Renzo e Stana. Sempre sabato il Gs Montalfano sconfigge in casa 2-0 il Valle Del Treste Liscia penultimo con Benedetti e Ayad.

Domenica 22 dicembre alle 14.30 si recuperano Casalnguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Furci-Mario Tano, Incoronata-Fossacesia, Real Montalfano-Paglieta, San Buono-Mario Turdò e Valle Del Treste Liscia-Fresa.

I risultati della dodicesima giornata di Seconda Categoria, girone G. Colledimezzo-Paglieta 0-2, Fossacesia 90-Casalanguida 4-1, Fresa-Furci 2-2, Gissi-San Buono 1-1, Mario Tano-Incoronata 1-0, Mario Turdò-Real Montalfano 2-2, Gs Montalfano-Valle Del Treste Liscia 2-0

La classifica. Real Montalfano e Paglieta 24, San Buono 22, Mario Tano 20, Fresa e Gs Montalfano 17, Incoronata Calcio Vasto 16, Gissi e Mario Turdò 15, Colledimezzo e Fossacesia 90 13, Furci 11, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 4 (tutte con una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Casalanguida-Mario Tano, Furci-Gs Montalfano, Incoronata Calcio Vasto-Fresa, Paglieta-Mario Turdò, Real Montalfano-Gissi, San Buono-Fossacesia, Valle Del Treste Liscia-Colledimezzo

Terza Categoria Vasto.

Odorisiana-Guilmi 3-1. Continua la corsa dell'Odorisiana che ottiene un'importante vittoria interna contro il Guilmi. I biancoverdi partono col piede giusto subito in vantaggio al 6' con Basso Colonna. A inizio ripresa, al 49', arriva l'immediato pareggio degli ospiti con Catalano su punizione. Il Guilmi a tratti esprime un bel calcio, ma sono i padroni di casa a portarsi nuovamente in vantaggio con gol su calcio d'angolo ancora di Basso Colonna all'81' che sigla anche la rete del 3-1 con uno splendido gol da 40 metri e mette la parola fine alla gara. L'attaccante, oggi autore di una tripletta, con 11 reti è il capocannoniere del torneo. L'Odorisiana adesso è seconda, a -3 dalla capolista Rocca San Giovanni, ma deve recuperare due gare di cui una propio con il Rocca San Giovanni che come tutte le altre squadre del girone deve giocare l'ottava giornata interamente rinviata per maltempo.

Lupi Marini-Real Porta Palazzo 0-1. Torna alla vittoria, che mancava da cinque turni, la squadra di Enzo Pomilio, rinforzata dagli arrivi di Budano e Monteferrante. E' Nocciolino a regalare la gioia ai gialloneri che con questo successo salgono al quinto posto con 12 punti. In attesa del rientro di Cinquina (3 gol in 3 partite) ormai quasi pronto per dare il suo contributo alla causa giallonera. Nel prossimo turno a Vasto arriva l'Odorisiana in grande forma.

Le altre partite. Prima vittoria per lo Sporting Vasto che supera 2-1 il Carunchio con le reti di Di Camillo A. e Papacciuoli e lascia l'ultimo posto in classifica, la Dinamo Roccaspinalveti passa a Casalbordino, la capolista Virtus Rocca San Giovanni vince di misura a Lentella con gol di Marzolo, così come il Tufillo contro il Real Alto Vastese grazie alla rete di Giammichele.

Odorisiana-Virtus Tufillo si gioca mercoledì 11 dicembre alle 14.30, Carunchio-Real Porta Palazzo sabato 21 dicembre alle 14.30, tutte le altre dell'ottava giornata di Terza Categoria, domenica 22 dicembre allo stesso orario.

I risultati della nona giornata di campionato della Terza Categoria Vasto. Casalese-Dinamo Roccaspinalveti 0-1, Lentella-Virtus Rocca San Giovanni 0-1, Lupi Marini-Real Porta Palazzo 0-1, Odorisiana-Guilmi 3-1, Real Alto Vastese-Virtus Tufillo 0-1, Sporting Vasto-Carunchio 2-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni* 20, Odorisiana** 17, Virtus Tufillo** 14, Carunchio* 13, Real Porta Palazzo* 12, Casalese* 11, Dinamo Roccaspinalveti* 9, Real Alto Vastese* 7, Guilmi* 7, Sporting Vasto* 6, Lentella* 4, Lupi Marini* 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Dinamo Roccaspinalveti-Sporting Vasto, Guilmi-Lentella, Lupi Marini-Carunchio, Real Porta Palazzo-Odorisiana, Virtus Tufillo-Casalese, Virtus Rocca San Giovanni-Real Alto Vastese