Torna alla vittoria la BCC San Gabriele nell’ultima partita del 2103. Dopo la sconfitta rimediata a Campobasso la squadra allenata da Ettore Marcovecchio ottiene un prezioso successo per 3-1 (25-20/20-25/25-22/25-12), pur soffrendo oltremisura, nella sfida casalinga contro la Virtus Orsogna. Un successo importante, che permette alla formazione vastese di restare agganciata al treno per i playoff, considerando che nel prossimo turno (in cui sarà a riposo) le altre squadre potranno fare punti preziosi.

La cronaca. Parte subito forte la BCC San Gabriele, con un primo break da 3 punti e poi mettendo pressione all’Orsogna. Sull’11-6 il tecnico della formazione ospite chiama un timeout che si rivela efficace, perchè la su squadra riesce a raggiungere e superare le vastesi. E’ un ace di Gaia Genovesi a dare la sveglia alla sua squadra, che va poi a conquistare il parziale. L’ultimo punto arriva direttamente dalla battuta della giovanissima Scotti.

Nella seconda frazione di gioco Mariani e compagne provano la fuga in avanti, con l’Orsogna però bravo a rispondere punto su punto. La squadra vastese mostra buone trame di gioco, come il muro del 10-6 o l’attacco vincente di Moscariello per il 15-9. I tanti errori commessi dalle vastesi alla fine pesano sull’economia del set perchè le ospiti sono brave ad approfittarne, fino a conquistare il punto con il risultato di 25-20.

Il terzo set appare sin da subito quello decisivo per le sorti del match. Le padrone di casa, trascinate dalla solita Caterina De Marinis, cercano di dare qualche strappo per conquistare un convincente vantaggio. Ma, tra errori e ottima difesa dell’Orsogna, la San Gabriele deve soffrire fino alla fine per portare a casa il set.

Il quarto set evidenzia come la BCC San Gabriele, quando riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità, sia una squadra che può giocarsela con chiunque. In ottima forma Di Tizio, micidiale con i suoi attacchi, e si fa rivedere anche Di Santo, dopo una prima parte di gara non brillante. Il set si chiude senza storie sul 25-12, con le giocatrici vastesi che festeggiano in campo per la vittoria.

“Non era una sfida semplice - commenta a fine gara Ettore Marcovecchio - perchè l’Orsogna veniva da una buona striscia di vittorie. Purtroppo noi ci complichiamo sempre la vita con gli errori divenuti ormai una costante. E’ un peccato perchè in settimana ci alleniamo tanto, le ragazze si impegnano molto, ma poi in campo hanno troppe amnesie”.

Per ritrovare la BCC San Gabriele in campo bisognerà attendere l’11 gennaio. “Una pausa davvero lunghissima - spiega Marcovecchio - che credo non faccia bene a nessuna squadra. Comunque e così e cercheremo di trovare soluzioni per non perdere troppo il ritmo partita in questo mese senza gare”.

La classifica: 20 Pescara3; 16 BCC San Gabriele Vasto (una gara in più); 15 Antoniana Volley, Pallavolo Teatina; 14 Nuova Pallavolo Campobasso; 8 Virtus Orsogna; 4 Bper Volley Lanciano, Sambuco Volley; 0 Francavilla