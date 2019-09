Rodrigo Martin Veron è un nuovo giocatore del Vasto Marina. Il 29enne centrocampista argentino ex San Salvo è arrivato sabato in Italia e da domani sarà alle dipendenze di mister Precali, che come Stango, Spagnuolo, Benedetto, Tomeo e Antenucci, ha allenato lo scorso anno al San Salvo, tutti legati al direttore sportivo Enzo Basler.

Sfumato l'attaccante Keita, che ha preferito rimanere vicino casa firmando per il Cassino in Promozione, il ds è alla ricerca di un difensore, l'obiettivo ormai noto è sempre Nando Giuliano, con cui ci sono stati dei contatti, se dovesse concretizzarsi il suo ritorno è probabile che venga ceduto Benedetto.

Oltre a Giuliano per completare la squadra manca un attaccante, partito Consolazio, si cerca un centravanti in grado di metterla dentro con frequenza. Si attendono sviluppi a breve, la società proverà a mettere a disposizione del tecnico le due pedine mancanti già per il recupero di mercoledì alle 18.30 all'Aragona contro il San Salvo.

Attualmente il Vasto Marina è ultimo in classifica con 7 punti e non ha mai vinto una partita, la squadra è già stata rinforzata con gli ingaggi di elementi di valore ed esperienza come Marciano, Stango, Veron e Spagnuolo, ma se dovessero arrivare anche gli altri due giocatori confermerebbe ancora di più di avere un organico di tutto rispetto per la categoria.

Sulla carta sta nascendo una compagine competitiva, l'ultima parola spetterà al campo, i dirigenti lo sanno bene ed è proprio per questo che vogliono evitare di commettere ulteriori errori.