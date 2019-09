Il presidente di Confesercenti Vasto, Paola Fiore, comunica che il Mercatino di Natale di Vasto apre i battenti nel cuore del centro storico in Piazza Rossetti, per accogliere cittadini e visitatori.

La data di apertura è fissata giovedì 12 Dicembre e resterà aperto fino a martedì 17 Dicembre. Si potrà passeggiare fra le casette in legno per gustare i profumi e i colori del Natale, tra decorazioni tradizionali, oggetti da regalo, lavori artigianali e prodotti gastronomici, con l’intenzione di proporre un'offerta varia e non ripetitiva.

Per intrattenere e far divertire i più piccini, sono previste giochi e giostrine. L’iniziativa è organizzata dal CAT Confesercenti (Centro di Assistenza Tecnica) di Chieti con ilpatrocinio del Comune di Vasto.

L’intento è quello di contribuire a creare un giusto clima natalizio e di vivacizzare il centro storico di Vasto.