Il grande volley italiano arriva a Vasto con il quadrangolare che si terrà il 28 e 29 dicembre al PalaBCC. Quattro formazioni che militano nel campionato di serie A1 si daranno battaglia per la conquista della vittoria finale, oltre a regalare uno spettacolo entusiasmante. L'organizzazione dell'evento è curata da Dario Da Roit, in collaborazione con Fipav Abruzzo, Comune di Vasto e Muzak. E' la prima volta che il territorio accoglie formazioni maschili di un così alto livello, mentre il PalaBCC evoca dolci ricordi come la vittoria della nazionale italiana femminile ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009.

A scendere in campo saranno i marchigiani della Cucine Lube Banca Marche Macerata, attualmente primi in classifica del campionato, la Sir Safety Perugia, l'Exprivia Molfetta e l'Altovetere Città di Castello.

Si giocheranno 2 gare sabato 28 dicembre, alle 17.30 e alle 20. Domenica 29 dicembre alle 16.30 si svolgerà la finale per 3° e 4° posto, a seguire una sfida tra la nazioanale italiana over 40 e il Team Abruzzo over 40, mentre alle 19.30 ci sarà la finalissima.

Per informazioni e biglietti 0873.365378 - 346.7513610 - 339.4994504