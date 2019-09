Da sabato 7 dicembre nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, c'è un volto noto a Vasto e nei dintorni. Si tratta di Jacopo Paone, 23 anni, ballerino ed insegnante di break dance nella scuola Danza & Danza Academy di Vasto diretta dall'insegnante Francesca Zacco.

Jacopo è di Lanciano e lavora a Vasto ed è un breaker di grande talento. Vincendo una sfida con altri due concorrenti, è entrato ufficialmente nella scuola di Amici.



Grande felicità ed emozione per questo risultato tra tutti gli allievi della Danza & Danza Academy che lo sosterranno in tutti i modi per la vittoria finale.

La direttrice della scuola, Francesca Zacco, si dice molto orgogliosa di lui: "E' un ballerino che lavora e si allena incessantemente e che oltre ad avere un grandissimo talento è una persona umile ma di carattere. Gli auguriamo un percorso vincente all'interno della trasmissione, tiferemo per lui e ci emozioneremo tutti per le sue fantastiche acrobazie".

Clicca qui per vedere il video dell'ingresso di Jacopo Paone nella scuola.

Qui la sua pagina facebook.