Tragico incidente questa mattina a Monteodorisio, in contrada Defenza, strada provinciale 174 Luci. Un giovane del paese, Giovanni Andrea Argentieri, classe 1992, è morto sul colpo mentre era a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, mentre la vettura stava percorrendo il rettilineo è uscita fuori strada ed è carambolata all'improvviso andando a sbattere contro i pali stradali, per poi ribaltarsi in mezzo alla strada.

I primi ad arivare sul luogo sono stati i soccorritori del 118, pochi minuti dopo anche i Vigili del Fuoco. Hanno estratto il corpo del 21enne dall'auto ma i soccorsi sono stati vani, perchè il giovane è morto sul colpo in seguito alla violenza dell'impatto. Sul posto la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per verificare la dinamica dell'incidente. Presenti anche i carabinieri della stazione di Cupello e la Polizia Municipale di Monteodorisio. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Il magistrato del Tribunale di Vasto, dopo aver sentito Polizia e medico legale, ha disposto la riconsegna della salma del giovane alla famiglia.

Giovanni lavorava come operaio per una ditta esterna che si occupa di manutenzione alla Pilkington. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i genitori e il fratello, con loro anche il sindaco di Monteodorisio, Ernesto Sciascia che ha manifestato tutto il dolore di un'intera comunità per la tragedia, ennesimo incidente che si verifica su questa strada.