9 dicembre - Saranno due i rappresentanti del Vastese nell'assemblea nazionale del Pd: per i vincitori Agostino Monteferrante di San Salvo, per gli sconfitti la deputata vastese Maria Amato.

Ore 21.15 Terminato lo scrutinio a Vasto. Renzi trionfa anche nel Vastese



Vasto Renzi 1066 - Cuperlo 409 - Civati 196 - Bianche 4 - Nulle 10

San Salvo Renzi 726, cuperlo 333, Civati 49, bianche 1, 3 nulle



Ore 20.45 Quando è in corso lo scrutinio Matteo Renzi è vincente ovunque.

Vasto

Seggio 1 - Renzi 358 - Cuperlo 158 - Civati 74

Seggio 2- Renzi 280 - Cuperlo 97 - Civati 57

Seggio 3 - Renzi 235 - Cuperlo 81 - Civati 27



Monteodorisio - definitivi

Renzi 53 - Cuperlo 42 - Civati 9

Ore 20.00 Iniziato lo spoglio. A Vasto circa 1700 votanti, a San Salvo 1100

18.15. Ai seggi del Pd anche l'assessore comunale Mario Olivieri, che rivela: "Ho votato per Renzi".

18. A Vasto alle 18 hanno votato circa 1200 persone.

17.00. A Vasto superata quota mille votanti. A San Salvo code ai seggi, 700 le persone che hanno già votato.

16.50. "Non voto alle primarie", così il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, che si fa vedere ai seggi di Vasto. Intanto a Cupello alle 16 erano stati solo 90 i votanti.

16.30. Code ai seggi per poter votare. L'affluenza alle primarie del Pd aumenta rispetto a quella della mattina. Sono aperti solo 2 seggi su 3 e questo sta creando qualche rallentamento nelle operazioni.

In tutta Italia, alle 13, sono stati 980mila i cittadini che hanno votato alle primarie con cui oggi si sceglie chi tra Renzi, Cuperlo e Civati sarà il leader del Partito democratico. I dirigenti sperano di giungere, alla chiusura delle urne, fissata alle ore 20, alla fatidica soglia dei 2 milioni di votanti, indicata come la quota in cui le primarie potranno essere definite un successo.

A Vasto affluenza in calo rispetto alle primarie del novembre 2012, quando però si votava per il candidato premier dell'intera coalizione di centrosinistra. Lo scorso anno, infatti, alle 13 i votanti erano stati circa 1200, oggi alla stessa ora si sono recati ai seggi allestiti all'ingresso del PalaBcc 560 vastesi.

Exit poll - All'uscita dal seggio ci sono quattro rilevatori che intervisteranno 60 elettori vastesi per gli exit poll nazionali. Il campione, in tutta Italia, è di 3mila 500 persone. I rilevamenti sono realizzati da una squadra di ricercatori coordinata dalle Università di Milano e Cagliari. Nel Vastese e in Molise (dove verranno intervistate 50 persone) il compito è affidato al professor Fabio Serricchio, docente di Metodologia delle ricerca presso l'Università del Molise e al suo staff. "Agli elettori - spiega - rivolgiamo una serie di domande, chiediamo di ripetere il voto espresso nelle urne e anche di esprimere un parere sul Governo Letta. Domani l'analisi del professor Ilvo Diamanti, che verrà pubblicata sul quotidiano La Repubblica, si baserà su questi dati".