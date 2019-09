Successo annunciato per l’incontro lezione “Le radici del Volgare” di 'Nduccio celebre umorista pescarese. Con grande partecipazione di tantissimi ragazzi e insegnanti delle terze medie di Casalbordino, Scerni, Torino di Sangro, Villalfonsina e Pollutri, presso l’Auditorium “Tito Molisani”, che sono stati accolti dai ragazzi dell’Itc in veste di Hostess e steward.

Savino Bucci, responsabile ITC Casalbordino, ha introdotto l’evento ricordando l’amicizia che lo lega a Germano, allias 'Nduccio e ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti, Vincenzo Cocchino, vicesindaco e assessore alla cultura, ha portato i saluti di tutta l’amministrazione e del sindaco Remo Bello.

Poi la parola è passata al dirigente scolastico, Aida Marrone dell’ Istituto omnicomprensivo “G. Spataro” che ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’incontro e i ragazzi. A seguire ue ragazzi del quarto Itc, Martino e Vincenzo hanno filmato parte della preparazione.

Inizia la lezione di Nduccio con la parola "Volkswagen" nota marca di auto tedesca, scritta sulla lavagna, fino ad arrivare alla sua origine e scomposizione letterale “vulgus” per finire con la parola "cafone" da cui parte la lezione. Esempi di comunicazione con l’analisi e l’origine del significato, dal centurione romano Cafo di origine abruzzese, agli scritti di Ignazio Silone che raccontano modi di pensiero e comunicazione dell’epoca.

Per finire l’incontro 'Nduccio ha interrogato gli studenti sul telefonino e i modi di comunicare prendendo ad esempio la parola “condividere” per ricordare come i tanti modi di comunicare finiscono sempre per interessare la massa come fine ultimo. Il relatore ha ricordato che l’attività iniziata è finalizzata all’uso consapevole del patrimonio linguistico dialettale inteso come espressione delle tradizioni culturali del proprio paese, al riconoscimento nelle espressioni dialettali, dei capisaldi della cultura familiare e del paese di appartenenza.

Hanno partecipato il sindaco di Pollutri Nicola Benedetti, il sindaco di Villalfonsina Mimmo Bucci l’assessore alle Politiche sociali Giuseppe D’Amario di Casalbordino e il consigliere di Torino di Sangro Nino Di Fonzo, con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

Da Novembre 2013 a Marzo 2014, le attività saranno prevalentemente curriculari con dieci rientri pomeridiani della durata di 90 minuti circa. Le attività pomeridiane saranno aperte alla partecipazione volontaria dei ragazzi della scuola media inferiore.