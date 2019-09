La sezione vastese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ha festeggiato ieri Santa Barbara, patrona dei marinai. Il primo appuntamento è stato presso la chiesa di Sant'Antonio, dove il cappellano dell'associazione, don Antonio Bevilacqua, ha celebrato la Santa Messa. Per rendere omaggio ai caduti del mare i marinai hanno percorso via Adriatica alla luce delle fiaccole, con la statua di Santa Barbara portata a spalla. Due socie dell'Anmi hanno deposto mazzi di fiori ai piedi della grande ancora che ricorda i caduti, per ricordare tutti i marinai che non ci sono più, specie quelli deceduti in mare.

La sala Vittoria Colonna di palazzo d'Avalos ha ospitato la consegna degli attestati per i soci che tagliano traguardi importanti di iscrizione al sodalizio, oltre che per chi durante l'anno si è particolarmente distinto. Alla presenza del sindaco Lapenna, del consigliere regionale Prospero e di rappresentanti istituzionali, il presidente Mario Pollutri, da perfetto padrone di casa, ha chiamato i soci da premiare, spiegandone per ognuno le motivazioni.

Tanta emozione da parte di Pollutri quando ha annunciato ai presenti la nomina a socio onorario di Giuseppe Fiore, che un paio di giorni fa ha compiuto 99 anni, molti dei quali trascorsi a contatto con il mare. Dell'Anmi, come socio onorario, entra a far parte anche Francesco Menna, "per il prezioso contributo alle attività dell'associazione e per la vicinanza dimostrata".