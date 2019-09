Francavilla-Virtus Cupello 0-1. La squadra di Massimiliano Memmo vince 1-0 grazie alla rete messa a segno al 29' da Berardi. Una vittoria che fa salire i rossoblu a quota 16 e li allontana ulteriormente dalle zone a rischio.

Dopo un avvio difficile, la Virtus, che ha rescisso con Baiano, Caldirola, Del Giudice, Musto, Ercolano, Marinelli, Diompy e Luciano e ha tesserato Fosenca, Pantalone e Di Santo, sta risalendo la classifica e sembra aver trovato la strada giusta per raggiungere l'obiettivo salvezza, stabilito a inizio stagione. I rossoblu sono in serie positiva da cinque giornate.

Nel prossimo turno sfida in casa contro il River Casale che oggi tra le mura amiche ha pareggiato 2-2 contro il Montorio.

Civitella Roveto-San Salvo 1-3. Dopo quasi 40 giorni di astinenza torna alla vittoria l'U.S. San Salvo. La compagine di Gallicchio, che finalmente ha potuto schierare la formazione titolare recuperando i vari infortunati, ha superato per 3-1 in trasferta il Civitella Roveto. A passare in vantaggio dopo solo minuti 4 minuti sono stati i locali grazie alla rete messa a segno da Di Girolamo.

A ristabilire il risultato al 17' è stato il difensore Felice. A sette minuti dal termine del primo tempo il bomber Marinelli, a secco da 6 giornate, ha portato in vantaggio il San Salvo. Al 60' è Antenucci che va in gol e fissa il risultato sul definitivo 3-1 per gli ospiti.

Buona la prova del neo acquisto Vinciguerra. Mercoledì la squadra sansalvese sarà impegnata, nel recupero di campionato, all'Aragona contro il Vasto Marina sconfitto oggi 2-1 ad Avezzano, mentre domenica prossima ospiterà al "Bucci" il Francavilla battuto oggi in casa dalla Virtus Cupello. (Luca Di Sciascio)

Avezzano-Vasto Marina 2-1. Nonostante le novità Stango e Spagnuolo la squadra di Precali perde in casa dell'Avezzano. Marsicani in vantaggio al 27’ con Moro, raddoppiano al 56' con Kras, per gli ospiti a segno al 61' Stivaletta.

Mercoledì alle 18.30 è in programma all'Aragona il recupero della partita contro il San Salvo sospesa domenica scorsa al 60' sullo 0-0 per impraticabilità del campo. Domenica prossima invece sfida interna contro il Civitella Roveto dell'ex Consolazio, sconfitto nell'ultimo turno proprio dai sansalvesi.

I risultati della sedicesima giornata di Eccellenza abruzzese. Alba Adriatica-Acqua&Sapone 0-0, Altinrocca-San Nicolò 0-4, Avezzano-Vasto Marina 2-1, Civitella Roveto-San Salvo 1-3, Francavilla-Virtus Cupello 0-1, Pineto-Miglianico 2-0, River Casale-Montorio 2-2, Torrese-Rosetana 1-0, Vastese-Capistrello 3-0

La classifica. San Nicolò 42, Avezzano 37, Capistrello 31, Torrese 28, Pineto 27, Vastese 26, Alba Adriatica 24, Miglianico e San Salvo* 20, Francavilla e Rosetana 18, Acqua&Sapone 17, Virtus Cupello 16, Montorio e River Casale 15, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina* 7 (* una partita in meno, Vasto Marina-San Salvo si recupera mercoledì 11 dicembre alle 18.30)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Torrese, Miglianico-Alba Adriatica, Montorio-Vastese, Rosetana-Pineto, San Nicolò-Avezzano, San Salvo-Francavilla, Vasto Marina-Civitella Roveto, Virtus Cupello-River Casale, Acqua&Sapone-Altinrocca