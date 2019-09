La Vastese supera 3-0 il Capistrello in casa grazie alla rete di Benedetti al 38’ e alla doppietta di Torres al 61’ e al 91' e torna al successo in campionato dopo i pareggi contro River Casale e Virus Cupello. I biancorossi falliscono anche un calcio di rigore all’80’ con Soria che colpisce il palo.

Con questa vittoria la squadra di Lemme, oggi squalificato, sale a quota 26 e involontariamente fa un favore all’Avezzano secondo che così aumenta il distacco dalla terza in classifica, che è il Capistrello, di 6 punti.

Nel complesso una prova positiva in una partita giocata con carattere e determinazione contro la terza in classifica che fino ad oggi non aveva mai perso in campionato.

La partita. I padroni di casa, sesti in classifica, sono alla ricerca di una vittoria, dopo essere stati ripresi in extremis da River Casale e Virus Cupello ed eliminati dalla Coppa Italia.

Il Capistrello è terzo, non ha ancora perso una partita e con 12 gol subiti dopo Avezzano e San Nicolò ha la migliore difesa del torneo. Nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 in casa contro l’Alba Adriatica. Arbitra Denis Didu di Jesi, gli assistenti sono Stefano Cicchitti di Chieti e Alessandro Pennese di Pescara.

La Vastese deve fare a meno di Lemme, il vice Di Santo, Miani, Cianci e Berardi, tutti squalificati, oltre a Irmici infortunato che va in panchina dove ci sono anche Schiavone, Farhiti e Fabrizio della juniores. Negli ospiti mancano Di Virgilio, Pendenza e Valente. All'Aragona i tifosi biancorossi non espongono gli striscioni e non fanno tifo per protesta contro l'andamento della squadra e soprattutto contro l'intera città colpevole di aver abbandonato la squadra in Eccellenza.

L'allenatore di casa schiera Cialdini in porta, Triglione e Cardone terzini, Catenaro e Benedetti centrali, Battista e D’Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato dietro Torres (alla prima da titolare), Soria e il nuovo acquisto Miccoli che fa l’esterno alto, già impiegato in Coppa e al debutto all'Aragona. In panchina va il tecnico della juniores Michele Stivaletta. Anche Scatena, allenatore ospite, segue i suoi dalla tribuna, il pubblico locale nei primi minuti di gara attacca inspiegabilmente il tecnico rivale reo di dare indicazione ai suoi in campo.

Non fanno più parte della rosa Napolitano, Pantalone e Di Santo, gli ultimi due passati alla Virtus Cupello.

Al 3' prima conclusione dell'incontro dalla distanza di Soria, Fanti mette in angolo, due minuti dopo risponde il Capistrello con Miccichè, Cialdini para. Al 7' Cardone batte un corner, la palla finisce sui piedi di Avantaggiato che tira, il portiere avversario neutralizza, sul prosieguo Battista defilato spedisce sul fondo.

Al 17' una disattenzione di Benedetti favorisce Miccichè che passa a Morelli che manda alto, passa un minuto e Soria impegna Fanti con un pericoloso sinistro, sul corner successivo Torres di testa manda fuori. Al 25' ospiti vicini al vantaggio, Miccichè dalla sinistra batte un angolo, arriva Morelli che centralmente da due bassi la butta addosso a Cialdini.

Al 31' bella palla smarcante di Torres per Avantaggiato che dalla destra calcia in porta a incrociare, Fanti para ancora. Al 38' la Vastese passa in vantaggio, Avantaggiato su punizione batte dal vertice sinistro e mette in mezzo dove Benedetti arriva di testa e insacca il secondo gol in campionato, il primo all'Aragona.

Nell'intervallo l'autore del gol esce per un problema alla spalla, al suo posto Di Vito, Triglione va a fare il centrale di difesa con Catenaro. Doppia sostituzione nel Capistrello, entrano Ciccarelli e Simoncelli per De Meis L. e Venditti. Al 47' bella conclusione di Avantaggiato dalla distanza, l'estremo difensore ospite mette in angolo.

Al 48’ ci prova Battista da fuori, la palla si perde sul fondo, al 58' ancora una giocata di Battista che non centra lo specchio della porta. Al 61' la Vastese raddoppia con Torres, servito in area da Battista, l’attaccante argentino riceve si gira e supera Fanti e corre ad esultare verso Lemme che segue la gara da dietro la rete di recinzione dal lato degli spogliatoi.

Gli ospiti non si arrendono, al 68' Ciccarelli dalla destra mette in mezzo per Di Gaetano che da due passi al volo manda fuori, al 78' Soria apre sulla sinistra per Di Vito che avanza e calcia in porta, ma la palla finisce fuori. All'80' c'è un rigore per la Vastese, Di Vito per Torres che viene steso in area da Fanti in uscita, batte Soria che colpisce il palo. E' il secondo rigore consecutivo fallito dall’attaccante vastese dopo quello di Cupello domenica scorsa.

All' 85' Di Gaetano centralmente da fuori impegna Cialdini che è attento e al 91' pregevole pallonetto di Torres che scavalca Fanti e che si insacca alle spalle del portiere, sotto l'angolo alla sua sinistra, per l’argentino, migliore in campo, è il quarto gol in campionato. Nel prossimo turno la Vastese va in trasferta contro il Montorio che oggi ha pareggiato 2-2 in casa del River Casale.

Tabellino

Vastese-Capistrello 3-0 (1-0)

Marcatori: 38’ Benedetti (Vastese), 61’ Torres (Vastese), 91’ Torres (Vastese)

Vastese: Cialdini, Triglione, Cardone, Battista, Catenaro, Benedetti (46’ Di Vito), D'Adamo, Avantaggiato, Torres, Soria, Miccoli. A disposizione Schiavone, Galiè, Balzano, Irmici, Farhiti, Fabrizio. Allenatore Michele Stivaletta (Mario Lemme squalificato fino all'11 dicembre)

Capistrello: Fanti, Di Gioacchino, Di Lisio, Morelli (69’ Bafile), De Meis L. (46’ Ciccarelli), Vernice , Nettis, Di Gaetano, Venditti (46’ Simoncelli), De Meis E., Miccichè. A disposizione Morgante, Lusi, Bisegna, Cancelli. Allenatore Rocchi (Giovanni Scatena in tribuna)

Arbitro: Denis Didu di Jesi (Stefano Cicchitti di Chieti, Alessandro Pennese di Pescara)

Ammoniti: Miccichè (Capistrello), Morelli (Capistrello), Di Gioacchino (Capistrello), Torres (Vastese), Catenaro (Vastese),

Espulsi: Al 79’ per proteste Rocchi (allenatore in seconda Capistrello)





I risultati della sedicesima giornata di Eccellenza abruzzese. Alba Adriatica-Acqua&Sapone 0-0, Altinrocca-San Nicolò 0-4, Avezzano-Vasto Marina 2-1, Civitella Roveto-San Salvo 1-3, Francavilla-Virtus Cupello 0-1, Pineto-Miglianico 2-0, River Casale-Montorio 2-2, Torrese-Rosetana 1-0, Vastese-Capistrello 3-0

La classifica. San Nicolò 42, Avezzano 37, Capistrello 31, Torrese 28, Pineto 27, Vastese 26, Alba Adriatica 24, Miglianico e San Salvo* 20, Francavilla e Rosetana 18, Acqua&Sapone 17, Virtus Cupello 16, Montorio e River Casale 15, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina* 7 (* una partita in meno, Vasto Marina-San Salvo si recupera mercoledì 11 dicembre alle 18.30)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Torrese, Miglianico-Alba Adriatica, Montorio-Vastese, Rosetana-Pineto, San Nicolò-Avezzano, San Salvo-Francavilla, Vasto Marina-Civitella Roveto, Virtus Cupello-River Casale, Acqua&Sapone-Altinrocca