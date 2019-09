La Scuola calcio Aquilotti San Salvo senza sosta, marcia con soddisfazione verso le numerose iniziative in programma per questa stagione: martedì 10 dicembre al campo sportivo “E. Cardellini” di San Salvo Marina prenderanno parte agli allenamenti dei nostri giovani calciatori il professore Tommaso Fini della Segreteria Scouting ed il professore Stefano Pasquali preparatore atletico della primavera del Bologna Calcio.



La periodica visita dei tecnici ed istruttori della squadra a noi affiliata da ormai tre anni, per volontà dei responsabili Roberto Rossi e Orazio Piermattei, testimonia la sintonia di indirizzo e di pensiero che accomuna le due scuole calcio, entrambe attente in particolar modo al settore giovanile.



Questa giornata sarà un momento di formazione ed entusiasmo per i nostri piccoli calciatori ma anche occasione di osservazione e valutazione, da parte della società bolognese, di quelle che sono le risorse e le promesse tra i nostri allievi. A ciò va aggiunto che, la stima reciproca che lega i due staff tecnici consente, durante queste visite, di avere un costruttivo e positivo confronto a tutto vantaggio a degli istruttori e, di rimando, di tutti i ragazzi.

orari degli allenamenti

15.00 - 16.15 / categoria pulcini 2003/2004 e categoria Esordienti 2001/2002

16,15 - 17.30 / categoria allievi (1997/1998/1999) e categoria pulcini 2005

17.30 - 18.45 / categoria piccoli amici 2006 - 2007 - 2008 – 2009