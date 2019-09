Bella giornata, ieri, ottima per uscire coi bambini. Mio figlio Peppino, sei anni, giocando in Piazza Rossetti attorno alla fontana ha trovato degli strani oggetti.

Ce n'erano tanti, proprio sotto le palme. Uno l'ha messo in tasca e portato sino a casa. È duro, e, se lo scuoti, senti che dentro c'è qualcosa... Sarà un tesoro?

No, Peppino, non è un tesoro. È un bozzolo di rhynchophorus ferrugineus, meglio noto come punteruolo rosso della palma.

Mi premeva segnalarlo al Comune e ai concittadini, posto che, come prescrive il DM 9 novembre 2007, "la lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus è obbligatoria", e che "chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale".

Piazza Rossetti non è di certo un'area ritenuta indenne, ma credo che comunque la segnalazione possa essere utile.





















Michele Celenza