"L’ignobile aggressione avvenuta ai danni di Bibo, giovane rumeno che prova a guadagnarsi da vivere vendendo palloncini ai bambini per le strade della città, ha causato allo stesso una frattura alla caviglia e un trauma cranico con ferita che ha comportato punti di sutura. Si presenta inoltre molto provato e scosso, considerando che non di rado è stato fatto oggetto di atti di bullismo da parte di alcuni giovani del posto". Così gli avvocati Gaetano Litterio e Sida Pelillo descrivono le condizioni del venditore di palloncini colpito alle spalle giovedì pomeriggio in piazza Diomede con un oggetto contundente che gli ha provocato una ferita alla testa.

Sull'episodio indaga la polizia. Gli agenti del Commissariato di Vasto hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed acquisito le immagini registrate dalle telecamere di una tabaccheria. Nelle immagini si vedrebbe l'aggressore che scappa dopo aver colpito Ursu Catalin Petrica, detto Bibo, molto noto in città. Venerdì l'uomo è stato dimesso dall'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"L’aggressione, avvenuta in pieno centro cittadino e sotto gli occhi di numerosi passanti, nonché delle telecamere degli esercizi commerciali presenti in loco, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi scongiurate solo dall’intervento di alcune persone e dei commercianti presenti. Bibo procederà legalmente affinchè il responsabile di questa vile aggressione venga individuato e assicurato alla giustizia. Inoltre confidiamo nel lavoro che in queste ore stanno svolgendo gli inquirenti affinchè non ne resti impunito l’autore. Esortiamo dunque - è l'appello degli avvocati - chiunque avesse assistito all’episodio di violenza a recarsi dagli inquirenti per fornire ogni utile indicazione al riguardo".