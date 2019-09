Il Real Tigre perde in casa 1-0 contro il Penne nell'anticipo della quindicesima giornata del campionato di Promozione, girone B. Il gol arriva al 58' e lo realizza Ciarcelluti. La vittoria permette agli ospiti di salire in classifica a quota 22, +5 sui vastesi fermi a 17.

La partita. Antonio Liberatore nonostante la squalifica sia terminata segue i suoi dalla tribuna sostituito da Amedeo Nanni. I padroni di casa devono fare a meno di Lupo per un turno, in campo dal primo minuto c'è Sottile. Gli ospiti in panchina hanno tutti fuoriquota.

Al 1' c'è subito un tentativo dalla distanza di Sottile che finisce alto, al 15' stupenda conclusione di sinistro di Madonna su calcio di punizione dalla distanza che Cantagallo toglie da sotto l'incrocio. Sul corner successivo Vetta interviene di testa, la difesa avversaria salva la propria porta.

Al 18' ancora Madonna dalla destra, la palla viene ribattuta, arriva sui pedi di Ferrazzo che ci prova, ma la sua conclusione è imprecisa. Gli ospiti si vedono al 30' con un tentativo di Di Donato che sfiora il palo alla sinistra di Farina. Tre minuti dopo è ancora Di Donato a mandare sul fondo. In conclusione di primo tempo la punizione di Chorfene sorvola la traversa.

All'inizio del secondo tempo Di Matteo prende il posto di Ferrazzo infortunato, al 50' un colpo di testa di Vetta per un soffio non diventa un assist per Chorfene, Farina è pronto e interviene. Al 58' il Penne passa in vantaggio con una tiro dalla sinistra di Ciarcelluti, la palla colpisce prima il palo e poi supera la linea.

Al 62' Pasta deve abbandonare il campo sanguinante dal naso dopo uno scontro di gioco con Di Foglio. Al 62' bella combinazione Di Matteo-Antonino con quest'ultimo che crossa bene in mezzo all'area dove Di Matteo colpisce di testa da due passi ma non centra lo specchio della porta.

Al 67' Madonna dalla destra passa a Di Matteo che al volo manda fuori, al 72' Lanzano dal fondo serve Antonino, la conclusione viene respinta dagli avversari. Sul prosieguo dell'azione Di Foglio ributta al centro, arriva Monteferrante che di testa spedisce a lato.

Al 92' i gialloneri restano con un uomo in meno per il rosso diretto per proteste a Vetta dopo che il difensore si era appena guadagnato un fallo.

Arriva così la settima sconfitta stagionale per il Real Tigre che mercoledì alle 14.30 recupera la gara in trasferta contro il Pacentro, sconfitto oggi 3-2 dalla Valle Del Foro, mentre domenica prossima alle 14.30 ancora un impegno interno contro il Passo Cordone.

Tabellino

Real Tigre-Penne 0-1 (0-0)

Marcatori: 58' Ciarcelluti (Penne)

Real Tigre: Farina, Lanfranchi (70' Sanconcordio), Sabatini, Vetta, Di Foglio, Antonino, Di Laudo, Monteferrante, Sottile (61' Lanzano), Madonna, Ferrazzo (46' Di Matteo). A disposizione Santini, Ciancaglini, D'Aiello, Carlucci. Allenatore Nanni

Penne: Cantagallo, Cretarola, Alluviani, Ciarcelluti, Kiss, Melito M., Chorfene (88' Iannacci), Giampietro, Pasta (62' Melito A.), Di Donato (81' Martinelli), Diop. A disposizione Domenicone, De Fabritiis A., De Fabritiis P., Cacciatore. Allenatore Castellano

Arbitro: Marco Di Matteo di Teramo (Andrea Consalvo e Roberto Di Risio di Lanciano)

Ammoniti: Di Foglio (Real Tigre), Di Laudo (Real Tigre), Monteferrante (Real Tigre), Cretarola (Penne), Kiss (Penne), Chorfene (Penne)

Espulso: 92' Vetta (Real Tigre) per proteste

Il programma della quindicesima giornata di Promozione, girone B, domenica 8 dicembre ore 14.30. Borrello-Pratola, Castello 2000-Fossacesia, Castiglione Val Fino-Silvi, Passo Cordone-Moscufo, Real Tigre-Penne 0-1 (giocata sabato), Torrese-Lauretum, Val Di Sangro-Folgore Sambuceto, Valle Del Foro-Pacentro 3-2 (giocata sabato), Virtus Ortona-Guardiagrele

La classifica. Val Di Sangro 34, Borrello 30, Torrese e Valle Del Foro* 26, Virtus Ortona 24, Penne* 22, Passo Cordone 21, Folgore Sambuceto, Fossacesia e Castiglione Val Fino 20, Guardiagrele, Real Tigre* 17, Silvi e Castello 2000 15, Moscufo 12, Pacentro* 10, Lauretum 9, Pratola 4 (* una partita in più, Pacentro-Real Tigre sarà recuperata mercoledì 11 dicembre alle 14.30)

Il prossimo turno, domenica 15 dicembre, ore 14.30. Fossacesia-Val Di Sangro, Guardiagrele-Castiglione Val Fino, Lauretum-Folgore Sambuceto, Moscufo-Virtus Ortona, Pacentro-Borrello, Penne-Valle Del Foro, Pratola-Castello 2000, Real Tigre-Passo Cordone, Silvi-Torrese