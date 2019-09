Si chiude oggi la campagna elettorale delle primarie del Pd. Domani, in tutta Italia, saranno i cittadini a scegliere il leader del Partito democratico. A Vasto si vota al PalaBcc dalle 8 alle 20. Per poter esprimere la propria preferenza bisognerà presentare un documento d'identità, la tessera elettorale e versare un contributo (non obbligatorio) di 2 euro.

I candidati e i loro sostenitori - Tre gli aspiranti alla carica di segretario nazionale del Partito democratico.

Matteo Renzi, sindaco di Firenze: è sostenuto ufficialmente a Vasto da Domenico Molino e dal comitato Adesso partecipo Vasto; da Nicola Della Gatta, vice segretario cittadino del Pd; da Giuseppe Forte, presidente del Consiglio comunale, e dal comitato Insieme per Renzi.

Gianni Cuperlo, deputato: è sostenuto ufficialmente dalla deputata vastese Maria Amato e dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Francesco Menna.

Giuseppe Civati, deputato: nessun sostegno ufficiale all'interno del Pd di Vasto. Con il 38enne parlamentare monzese si è schierato l'ambientalista Ivo Menna.

La maggior parte dei dirigenti locali del Partito democratico ha preferito non esprimere nessuna indicazione di voto. In base alle indiscrezioni che trapelano, tra i componenti Pd della Giunta Lapenna prevarrebbe l'orientamento a favore di Renzi, mentre il segretario cittadino del partito, Antonio Del Casale, avrebbe deciso di votare per Cuperlo.

Gli ultimi appelli - Oggi "saremo in piazza Diomede in concomitanza con la stessa partecipazione che avverrà a lvello nazionale in altrettante 1000 Piazze di tutta Italia; dalle 17 alle 20 per dare delucidazioni, informazioni e modalità di partecipazione alle primarie", annunciano Annamargareth Ciccotosto, Luigi Celenza e Domenico Molino del comitato Adesso per Renzi.

Francesco Menna, invece, ha scelto Cuperlo: "Le primarie dell'8 dicembre - dice - rappresentano un grande momento politico per il Pd. Spero che, a prescindere dal risultato, vi sia un'importante partecipazione di cittadini e di giovani. Personalmente sosterrò, come segretario nazionale del Pd, Gianni Cuperlo, in coerenza con il mio percorso politico, le mie idee e il mio modello di partito. Buone primarie a tutti".