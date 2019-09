Un altro venerdì di controlli a tappeto sulle strade di Vasto, San Salvo e della riviera. Si concentrano soprattutto nella prima notte del weekend i servizi di sorveglianza della polizia finalizzati a contrastare lo spaccio di droga, gli atti di violenza, i furti e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Coordinati dal vice questore Cesare Ciammaichella, gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno pattugliato le principali strade per tutta la notte insieme ai rinforzi del Nucleo prevenzione crimine di Pescara. Fermate auto ai posti di blocco e identificate diverse persone. Una vettura è stata sequestrata perché sprovvista di assicurazione.

Stanotte - In applicazione del piano coordinato voluto dal prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, e dal questore, Filippo Barboso, e approvato dal prefetto, Fulvio Rocco de Marinis, i controlli delle forze dell'ordine proseguiranno oggi, durante la serata di Gusto Vasto, la festa del vino e delle tipicità vastesi. Uomini in borghese vigileranno sulla sicurezza nel centro storico, mentre le pattuglie presideranno le altre zone della città per prevenire il rischio furti.