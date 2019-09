La Vastese, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si prepara alla sfida interna contro il Capistrello terzo in classifica, imbattuto e rivelazione del campionato con 12 gol subiti, terza migliore difesa del torneo. Sono cinque gli squalificati tra i biancorossi: Lemme, il vice Di Santo, Miani per due giornate, Cianci e Berardi. Negli ospiti saranno fermi Di Virgilio, Pendenza e Valente.

All'Aragona i tifosi biancorossi non esporranno gli striscioni e non faranno tifo per protesta contro l'andamento della squadra e soprattutto contro l'intera città rea di aver abbandonato la squadra in Eccellenza.

La formazione potrebbe essere la seguente: Cialdini in porta, Miccoli e Cardone terzini, uno tra Triglione e Catenaro con Benedetti al centro, D'Adamo e Battista davanti alla difesa, Avantaggiato dietro Torres, Soria e Di Vito. Fuori Irmici per un risentimento muscolare. In panchina al posto dell'allenatore dovrebbe andare il preparatore dei portieri Giovanni Benedetti, oppure un dirigente. Arbitra Denis Didu di Jesi, gli assistenti sono Stefano Cicchitti di Chieti e Alessandro Pennese di Pescara. Per seguire la cronaca in diretta di zonalocale.it clicca qui.

In settimana hanno lasciato la squadra, dopo Spagnuolo passato al Vasto Marina e Antignani che ha firmato con il Silvi in Promozione, Napolitano e Di Santo, quest'ultimo ha trovato l'accordo con la Virtus Cupello, era seguito anche dall'Olympia Agnonese in D, con lui anche Pantalone passa alla società del presidente Peschetola. Pare saltata la trattativa per il centrocampista Pierluigi D'Antonio ('91) dell'Altinrocca.

Il Vasto Marina ultimo in classifica va ad Avezzano, la squadra di Precali è quella più rivoluzionata in assoluto tra le vastesi, il nuovo direttore sportivo Enzo Basler, ha chiuso da tempo con Spagnuolo e Stango, che il tecnico istriano ha avuto alle proprie dipendenze la passata stagione a San Salvo. Inoltre sarebbe imminente l'ingaggio di un altro ex biancazzurro: Rodrigo Veron, atteso in Italia, di ritorno dall'Argentina, tra sabato e domenica.

In difesa il sogno è Nando Giuliano, che piace in D al Termoli di Pino De Filippis, dove ha giocato lo scorso anno, anche se non è detto che il giocatore lasci San Salvo. La società del presidente Baccalà dovrebbe trattenere anche Marciano, mentre Zanoletti dovrebbe essere liberato. Il colpo in attacco è il senegalese classe 1977 Abdoulaye Keita, ex Teramo e Venafro, dall’Olimpya Agnonese, nelle ultime 7 stagioni sempre in doppia cifra in Serie D. A loro potrebbe aggiungersi anche un nuovo terzino sinistro. L'attaccante Consolazio è andato in Eccellenza al Civitella Roveto, il terzino Pili all’Arzachena in Serie D. La gara con il San Salvo sospesa domenica scorsa al 60' sullo 0-0 per impraticabilità dell'Aragona, verrà recuperata mercoledì 11 dicembre alle 14.30.

La Virtus Cupello, dopo il pareggio interno contro la Vastese, va a Francavilla. I rossoblu ha chiuso con i centrocampisti Mattia Di Santo ('94), Giuseppe Pantalone ('95) e Bruno Fonseca, ceduti il terzino sinistro Christian Ercolano ('93), il centrocampista Andrea Marinelli ('94) preso dal Real Tigre, Diompy al San Nicolò al posto di Rossi Finarelli passato alla Rosetana. Il centrocampista Giuseppe Luciano ('95) è un giocatore dello United Cupello in Prima Categoria, che ha ingaggiato anche Gabriele Ottaviano. Non sono più a disposizione di Memmo nemmeno Baiano, Del Giudice e Caldirola. Potrebbe partire anche il portiere Mainardi ormai relegato al ruolo di secondo.

Il San Salvo va a Civitella Roveto con il nuovo acquisto Donato Vinciguerra ('87), centrocampista offensivo ex Campobasso, Isernia e Olympia Agnonese. Ceduti Costantini e Sabella, mentre Sasso almeno al momento, non sembra destinato alla partenza. Si farà di tutto per trattenere Giuliano, interessa Mario Luongo. Francesco D'Aulerio difensore ('96) è stato convocato alla Rappresentativa Nazionale Under 17 e lunedì sarà a Coverciano.

Altre di mercato. Loris Della Penna va al Casalbordino in Prima Categoria, un acquisto fortemente voluto dal presidente Alessandro Santoro per provare a vincere il campionato, ceduti Marcellino Vitelli, Elvis Scardapane e Raffaele Di Giulio. L'ex attaccante della Vastese Orlando Aquino lascia il Team 604 in Promozione insieme ad un altro ex, il portiere Michele Radunanza, i due tornano sul mercato. Dopo Gabriele Ottaviano ('85) e Giuseppe Luciano ('95) dalla Virtus Cupello, lo United Cupello tratta l'ex Real Tigre Marco Menabuoni che ha manifestato un forte interesse per la squadra di Di Francesco. In uscita Mariano Pepe che si trasferisce al Gs Montalfano e Antonio Bozzelli all'Incoronata Calcio Vasto. Probabile l'arrivo anche di un attaccante di peso per rinforzare il reparto avanzato, ma se non dovesse andare in porto la trattativa il mercato sarà da considerarsi chiuso. "Da presidente - dichiara Oreste Di Francesco - sono felicissimo e ringrazio i nuovi arrivati per aver sposato la nostra causa, sono convinto che Ottaviano e Luciano insieme al resto del gruppo, del quale sono orgogliosissimo, ci faranno fare il salto di qualità. Colgo l'occasione per ringraziare il resto della società che ha supportato e condiviso le scelte prese. Adesso ci attende il verdetto del campo. Speriamo di fare bene e poter toglierci le soddisfazioni per le quali tutto il gruppo sta lavorando". Un altro ex Real Tigre, l'attaccante Ernesto Di Martino è vicinissimo allo Scerni, Pasquale Smiles passa dal Gs Montalfano al Real Montalfano.

Le altre vastesi. In Promozione in Real Tigre ospita oggi alle 14.30 in casa il Penne, in Seconda Categoria l'Incoronata gioca in trasferta contro il Mario Tano, la società ha tesserato il difensore Bozzelli e il centrocampista Ciccotosto, ceduti Cupido al Gs Montalfano, Monteferrante al Real Porta Palazzo e Di Gregorio. In Terza Categoria impegno in trasferta per il Real Porta Palazzo che si è rinforzato ingaggiando il difensore Roberto Budano e l'attaccante Nicola Monteferrante. La squadra di Enzo Pomilio va a Torino di Sangro contro i Lupi Marini, mentre lo Sporting Vasto attende il Carunchio.

Recuperi. Odorisiana-Virtus Tufillo si gioca mercoledì 11 dicembre alle 14.30, Carunchio-Real Porta Palazzo sabato 21 dicembre alle 14.30, tutte le altre dell'ottava giornata di Terza Categoria, domenica 22 dicembre allo stesso orario. Clicca qui per conoscere tutte le altre date dei recuperi delle partite sospese o rinviate per maltempo.

Il programma della sedicesima giornata di Eccellenza abruzzese. Domenica 8 dicembre ore 14.30. Alba Adriatica-Acqua&Sapone, Altinrocca-San Nicolò, Avezzano-Vasto Marina, Civitella Roveto-San Salvo, Francavilla-Virtus Cupello, Pineto-Miglianico, River Casale-Montorio, Torrese-Rosetana, Vastese-Capistrello

La classifica. San Nicolò 39, Avezzano 34, Capistrello 31, Torrese 25, Pineto 24, Vastese e Alba Adriatica 23, Miglianico 20, Francavilla e Rosetana 18, San Salvo* 17, Acqua&Sapone 16, Montorio e River Casale 14, Virtus Cupello 13, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10, Vasto Marina* 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, 15 dicembre, ore 14.30. Capistrello-Torrese, Miglianico-Alba Adriatica, Montorio-Vastese, Rosetana-Pineto, San Nicolò-Avezzano, San Salvo-Francavilla, Vasto Marina-Civitella Roveto, Virtus Cupello-River Casale, Acqua&Sapone-Altinrocca