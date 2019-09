La pista di atletica leggera in via Ripalta a San Salvo sarà dedicata a Pietro Mennea. La cerimonia intitolazione avverrà sabato 7 dicembre alle ore 9.30 ed inserita nella IV edizione del ragazzo/a più veloce di San Salvo, gara di velocità riservata agli studenti delle scuole medie, organizzata dalla Podistica San Salvo.



"Un atto dovuto – commenta il sindaco Tiziana Magnacca - alla memoria di un grande uomo di sport che più di altri ha saputo coniugare sacrificio con forza di volontà e che abbiamo avuto come ospite nella nostra città. E’ molto emozionante poter dire che San Salvo avrà lo Stadio dell’atletica Pietro Mennea dove i nostri ragazzi e gli amanti dell’atletica potranno allenarsi nel ricordo di chi rimarrà per sempre nella storia dell’atletica mondiale".



Alla manifestazione, promossa dalla Podistica San Salvo e fortemente sostenuta dall'Amministrazione comunale, è stata invitata Manuela Olivieri, moglie della "Freccia del sud". Verrà scoperta la targa (scolpita dall’artista sansalvese Claudio Gaspari) in onore del campione olimpico e detentore per molti anni del record sulla distanza dei 200 metri.



"Ancora una volta sarà l'occasione di parlare non solo di sport ma di valori ai ragazzi proprio quei valori tanto cari al grande Pietro Mennea" sottolinea Michele Colamarino presidente della Podistica San Salvo. Per l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia l’iniziativa dell’Amministrazione comunale "va nel senso di sostenere e promuovere lo sport e la pratica sportiva che veda coinvolti prima di tutto i nostri giovani".

Pietro Mennea, fu già ospite della cittadina abruzzese e testimonial sulla pista che sarà a lui dedicata nel corso di una gara per ragazzi che si svolse nel maggio del 2011.