Un design store di nuova concezione, caldo e accogliente, che si differenzia di molto dai classici negozi di arredamento, freddi e asettici. Mille metri quadri di showroom, con 5mila articoli in catalogo, per arredare la casa e curare anche il più piccolo dettaglio con uno stile unico. Tutto questo è Casa & Co., nata nel 1995 e dal 2005 presente in via Quattrocchi (zona Leclerc), divenendo presto un luogo dallo stile unico e tanto da essere giudicato nel 2012 dal Salone della casa di Milano come uno dei negozi più belli, innovativi e di tendenza d’Italia.

Casa & Co. su Facebook

Casa&Co., creata e guidata dall’imprenditore vastese Paolo D’Amico, affiancato nella conduzione dell’attività da sua moglie, Maria Teresa Colucci, presenta un’offerta unica nel suo genere. “E’ difficile trovare un altro store nel territorio - spiega Paolo D’Amico - e nelle regioni limitrofe con una scelta di aziende simile, sia per assortimento, sia per la trasversalità della proposta, con un unico comune denominatore, che è quello della qualità, della ricerca”.

Tra i marchi proposti per la tavola si possono trovare Alessi, Sambonet, Rosenthal. Villeroy & Boch, Venini. L’arredamento presenta i migliori brand del design, come B&B Italia, Baxter, Edra, Vitra, Zanotta, Lema, le cucine di Matteo Gennari, Meson’s Cucine e Simon Gravine. Non manca uno spazio dedicato all’outdoor, com lo spazio espositivo Corradi, oltre al settore hi-fi, con Loeww, Geneva e Tivoli Audio, le pelletterie fiorentine di Pineider, i bijoux Airoldi e le profumazioni di Laura Tonatto.

Ecco perchè, sia che si debbano scegliere i mobili per arredare la propria casa o che si abbia bisogno di un accessorio da cucina, bello e funzionale, Casa & Co. è il luogo in cui poter trovare soddisfazione alle proprie esigenze. Inoltre, all’interno dello store, è presente un team di architetti esperti in interior design e outdoor design, pronto a progettare insieme al cliente i propri spazi.

E, in vista del Natale, quale luogo migliore per un regalo “utile” e di classe, se non Casa & Co.? Per questo lo showroom sarà aperto tutti i giorni, per poter soddisfare le esigenze di tutti, con lo staff pronto ad ascoltare le esigenze dei clienti e trovare le soluzioni giuste, nel segno del “bello” e della qualità.

Casa & Co.

Via Quattrocchi, 10 (zona Leclerc)

tel. 0873.368052

www.casaecompany.it

info@casaecompany.it

Informazione pubblicitaria