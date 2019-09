I residenti della zona avevano segnalato già da qualche giorno che c'era qualcosa che non andava. Nella tarda mattinata di oggi sono arrivati gli operai della provincia di Chieti per restringere la carreggiata di via Istonia, strada di collegamento tra Vasto e la marina, a causa di un movimento franoso che ha coinvolto il terreno su cui corre la strada. Una parte del fianco della collina è scesa giù, trascinando via con sè la vegetazione che qui cresce in abbondanza. Ed è proprio il canneto che si interrompe a a dare l'evidenza di quanto accaduto.

Gli operai della provincia, hanno provveduto a posizionare dei birilli per restringere la carreggiata, evitando che le vetture transitino vicino al guard rail. Lunedì mattina saranno i tecnici ad effettuare un sopralluogo per verificare la situazione del tratto di via Istonia interessato dalla frana. Verranno controllati tutti i punti a rischio. Da qualche tempo anche il tratto che costeggia il muraglione di via Magnacervo, in passato soggetto a lavori di consolidamento, presenta un avvallamento molto evidente.