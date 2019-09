Tre Fiat Punto, una Fiat Bravo e una Fiat Panda 4x4: sono i nuovi mezzi che il Comune ha messo a disposizione della polizia municipale di Vasto.

L'amministrazione li ha noleggiati per 4 anni, restituendo le auto di servizio fino ad oggi utilizzate dagli agenti del Comando di piazza Rossetti, cui rimangono in dotazione due moto, altrettante bici e i due veicoli di proprietà comunale: il Fiat Scudo che funge da unità mobile e l'auto civetta, una vettura che era stata confiscata a un privato per guida in stato di ebbrezza.

"I nuovi mezzi, presentati stamane, sono stati allestiti dalla ditta specializzata Ciabilli di Firenze e sono stati predisposti per garantire un migliore ed efficiente servizio per i cittadini", si legge in una nota dell'ufficio stampa del municipio. "Attualmente, il Comando di polizia municipale è costituito da 28 unità: il comandante, un ufficiale al reparto Comando, un ufficiale alla Polizia Giudiziaria, un ufficiale al reparto accertamenti anagrafici, notifiche e residenze, tre ufficiali al reparto Tutela del Consumatori e territorio, un ufficiale al Reparto Polizia Stradale, un ufficiale al Reparto Pronto Intervento e Infortunistica Stradale, un ufficiale distaccato in Procura, due sottufficiali e sedici agenti".