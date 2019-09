L'Associazione culturale giovanile Liberi Tutti di Gissi ha organizzato per la terza volta un concorso fotografico gratuito. Partecipare è molto semplice, i temi sono autunno, ritratto, cartolina del tuo paese.

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, residenti in Abruzzo. Basta scattare una foto, compilare il modulo e caricare l'immagine.

Le votazioni possono essere effettuate dal 15 dicembre al 25 dicembre, fino alle ore 00.00, sul minisito appositamente creato per l’evento. Le 30 fotografie (10 per categoria) che supereranno la votazione online saranno stampate ed esposte pubblicamente all’interno della manifestazione “Cena di Natale 2013” del 27 Dicembre 2013, ed ulteriormente votate dai partecipanti alla stessa.



I premi previsti per i primi classificati di ogni categoria sono stati offerti da: Ristorante “Paperino”; Ristorante “Dal Cianci”; Associazione “Liberi Tutti” e corrispondono ad una cena per due persone. L'intento degli organizzatori è quello di valorizzare la creatività e l’amore per il territorio attraverso la fotografia.

Info e regolamento sono disponibili sul sito www.liberituttigissi.it