E' ricoverato da ieri all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il vice sindaco, Vincenzo Sputore. Il noto politico vastese ha accusato in questi giorni un malessere che si sarebbe andato via via acutizzando, rendendo necessario il ricovero per accertamenti.

"Ma la situazione è sotto controllo. Risponde al telefono ed è tranquillo", dicono i colleghi di Giunta e di coalizione, che gli rivolgono il loro in bocca al lupo per una pronta guarigione. Si associa la redazione di zonalocale.it.