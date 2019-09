La capolista Vasto Marina vince ancora, ma questo ormai non fa più notizia, e resta al comando, a punteggio pieno, della classifica del girone B del campionato Juniores d'Elite con 27 punti, 9 vittorie in 9 partite, 31 gol fatti e 5 subiti.

Finisce 5-0 la sfida contro il Miglianico, recupero della nona giornata, quando la partita fu rinviata per impraticabilità del campo. In rete Cesario, autore di una doppietta, Monachetti, Riella e Menna. La squadra di Maccione deve recuperare anche un'altra partita, contro il Francavilla in trasferta, rinviata per maltempo, che si giocherà giovedì 19 dicembre alle 15.30.

Lunedì invece i vastesi attendono in casa l'Acqua&Sapone allenata da Giuseppe Naccarella.

Il presidente Massimiliano Baccalà elogia i suoi: "Questi ragazzi stanno facendo un ottimo campionato, non è facile mantenere questa costanza di risultati e questo livello, siamo molto soddisfatti di loro, ma devono continuare così, vogliamo arrivare lontano".

Nel recupero contro l'Acqua&Sapone il San Salvo vince 1-0 e resta al secondo posto distanziato di 5 lunghezze.

La classifica. Vasto Marina* 27, San Salvo 22, River Casale* 18, Virtus Cupello 17, Acqua&Sapone* 15, Vastese e Miglianico 14, Francavilla* 12, Il Delfino Flacco Porto 11, Castiglione Val Fino* 10, Folgore Sambuceto** 9, Torre Alex Cepegatti 8, Valle Del Foro* 5, San Vito* 83 4 (* una partita in meno, ** due partite in meno)

Il prossimo turno, lunedì 9 dicembre, ore 15.00. Castiglione Val Fino-River Casale, Il Delfino Flacco Porto-Vastese, San Salvo-Torre Alex Cepagatti, San Vito 83, Francavilla, Valle Del Foro-Miglianico, Vasto Marina-Acqua&Sapone, Virtus Cupello-Folgore Sambuceto