In 400 alla volta di Roma per l’udienza con il Santo Padre in piazza San Pietro nel corso dell’udienza generale del mercoledì. In così tanti sono partiti dall’Istituto Comprensivo n. 2 di Salvo con la dirigente Anna Orsatti, per un progetto coordinato dall’insegnante Angelica Torricella.

In viaggio per incontrare Papa Francesco grazie ai contatti di Roberto Di Stefano, genitori di due bambini che frequentano l’Istituto Comprensivo 2, con Dino Di Gregorio, presidente dell'Istituto europeo di integrazione culturale "Robert Schuman”, che ha creato le condizioni per una grande opportunità concessa alla scuola di San Salvo. Al Santo Padre i bambini hanno donato un quadro in legno raffigurante san Francesco d’Assisi oltre a una poesia scritta per l’occasione e consegnata personalmente da uno di loro.

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano e l’assessore provinciale e consigliere comunale Tonino Marcello hanno accompagnato gli alunni e i genitori in questo viaggio. Il sindaco ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Voglio ringraziare la dirigente Anna Orsatti che ha offerto all’Amministrazione comunale la possibilità di essere presente al fianco dei bambini all’udienza generale con Papa Francesco. E’ stata un’ottima occasione per rafforzare lo spirito di collaborazione tra istituzione comunale le scuole e le famiglie, tutti impegnati per lo stesso obiettivo: la crescita e il sostegno ai più piccoli per un cammino educativo congiunto. Voglio altresì ringraziare Roberto Di Stefano, che si è fatto carico della perfetta organizzazione e Dino Di Gregorio, presidente dell’associazione Robert Schuman, senza dimenticare i volontari dell’Associazione Carabinieri di San Salvo che hanno vigilato durante tutta la trasferta".