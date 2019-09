"Gusto Vasto, ovvero il Festival delle Tradizioni Vastesi, è in programma domani, sabato 7 dicembre, e domenica 8 dicembre. Il percorso enogastronomico ci accompagnerà in 26 locali del centro storico.

In due giorni ampio spazio sarà dato alle degustazioni: dalle classiche scrippelle alle castagne in compagnia del vino delle cantine vastesi. Non mancherà un mercatino di prodotti tipici locali, l’animazione per i bambini, gli artisti di strada, i Ricoclaun e i Ludobus". A confermare l'appuntamento, che la scorsa settimana era stato rinviato causa maltempo, è l'assessorato al Turismo del Comune di Vasto.

"I prezzi delle degustazioni: 5 euro per un aperitivo o antipasto, oppure sempre 5 euro per un primo o un secondo.

I 26 locali che hanno aderito all’iniziativa sono: Acqua e Farina, Amenabar, Antico Birrificio, Baubar, Bar Blue Moon, Bar in Piazza, Bar Mirò, Caffè Caprioli, Crocodile, da Marino, Delizie di Mare, Il Principe Abusivo, Il Signore di Graz, In Villa Bar e Cucina, Isla Mujeres, La Tana, Natée, New Old Pub, Osteria Muro delle Lame, Pizzeria Castello, Spritzbar, Vecchia Vasto, Vendiduesette, Vinerée, Vineria per Passione, Zi' Albina.

La degustazione delle scrippelle e delle castagne è in programma in Piazza Marconi, Piazza del Tomolo, Piazza Pudente e Piazza del Popolo.

Le cantine che hanno aderito sono: Sergio Del Casale, Jasci e Marchesani, San Michele Arcangelo, Fontefico, Jasci e Terre del Tosone".