Sarà il parroco Julian Stoica, domenica mattina, 8 dicembre, alle ore 10,30, a celebrare la prima messa nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, concessa dall'amministrazione comunale di Vasto al culto degli ortodossi.

Stamani il sindaco, Luciano Lapenna, ed il vice presidente del Consiglio comunale, Luigi Marcello, in conferenza stampa, insieme al consigliere regionale Antonio Prospero e a Julian Stoica, non hanno nascosto la loro soddisfazione per un progetto partito nel 2007 e che ora vede la luce.

"E’ vero – ha sottolineato il sindaco – perché, dopo aver ristrutturato la Chiesa grazie anche ad un contributo della Regione Abruzzo, ci troviamo di fronte ad una occasione importante per la Città. Si tratta di un dono significativo per le confessioni religiose del nostro territorio. Aver dato un luogo di culto alla Chiesa Ortodossa significa rendere un servizio importante per i tanti ortodossi che vivono nella nostro comunità".

Luigi Marcello ha sottolineato le tante richieste esaudite.

"Sono state centinaia e centinaia – ha detto Marcello – che ci hanno spinto a portare avanti questo progetto".

Don Gianfranco Travaglini, Parroco di San Giuseppe, presente in conferenza stampa, ha aggiunto:

"L’amministrazione comunale ha fatto tanto, la presenza di un luogo di culto per gli ortodossi è un segno concreto di comunione e di crescita per l’intera città".

(Comune di Vasto - Ufficio stampa)