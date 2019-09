Domenica 24 novembre nel salone della chiesa San Marco di Vasto è ritornato il Dr. Why, il simpatico gioco di società che ha visto riuniti gli amici del Lions Club Vasto New Century e tanti ospiti del posto.

Il gioco, già sperimentato felicemente in altre occasioni, anche questa volta, non solo ha fatto dimenticare per un po’ le intemperie del momento , ma ha creato anche, tra i presenti, un clima di festa e di gioia preannunciando quello natalizio.

Prima di dare il via al gioco, il Presidente Giandomenico Bassi ha sottolineato le finalità benefiche dell’incontro, ribadendo l’impegno del Club in service sia locali che nazionali ed internazionali. Molto consenso ha riscontrato tra il pubblico l’iniziativa svolta, facendo ben sperare in una sensibilizzazione sempre maggiore da parte di tutti alla conoscenza del Lions International.

A tale scopo hanno dato il loro determinante contributo le seguenti attività locali: Caffetteria Histoniense, CBI, Dr. Why, Ecoterm, Jasci&Marchesani, Parrucchiera Giulia, Pasticceria Pannamore, Pizzeria Peste e Corna, Pizzeria Romina. A tutti il ringraziamento degli organizzatori.