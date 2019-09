Le indagini - "Stiamo lavorando. Abbiamo acquisito filmati e testimonianze", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

Ieri - La polizia raccoglie testimonianze per capire i motivi dell'accaduto e cerca il giovane che nel tardo pomeriggio di oggi ha aggredito un uomo in piazza Diomede, in pieno centro storico di Vasto.

Attorno alle 18.40, Ursu Catalin Petrica, detto Bibo, rumeno, venditore ambulante di palloncini molto noto in città e candidato alle elezioni comunali del 2011, è stato colpito alle spalle con un corpo contundente da un giovane che in seguito si è dato alla fuga.

Caduto a terra, l'aggredito ha perso molto sangue dalla testa. Alcuni commercianti che hanno assistito alla scena avrebbero tentato di bloccare l'aggressore, che è riuscito a dileguarsi. Sulle sue tracce c'è la polizia, che indaga sull'accaduto. Gli agenti della squadra volante stanno raccogliendo testimonianze per indentificare l'aggressore.

Il rumeno è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, dove i medici gli hanno medicato la ferita. E' molto concosciuto a Vasto, dove da diversi anni vende palloncini. Alle elezioni amministrative della primavera 2011 si è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista civica La Nuova Terra, di cui era aspirante sindaco Ivo Menna.