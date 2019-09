Di nuovo i ladri in azione sulla riviera. E' stata amara la sorpresa per una famiglia che abita a San Salvo Marina, in via Molise, quando ieri sera, attorno alle 20.20, ha fatto rientro a casa. Davanti ai loro occhi una scena che difficilmente verrà dimenticata, con i segni inequivocabili del passaggio dei ladri. Secondo una ricostruzione effettuata insieme ai carabinieri i malviventi si sono introdotti all'interno dell'appartamento, al primo piano di una palazzina di via Molise, attraverso il balcone, su cui erano saliti arrampicandosi attraverso una colonna. Da qui hanno forzato una finestra e sono entrati dentro.

Hanno rovistato ovunque, mettendo la casa a soqquadro, alla ricerca di denaro e oggetti preziosi, come si può ben vedere dall'immagine scattata nella stanza da letto. Quando hanno trovato la cassaforte a muro non hanno esitato ad aprilrla come una scatoletta di latta, utilizzando la mola che avevano con loro, non prima di aver cercato una prolunga per poter lavorare senza problemi. Al loro rientro a casa i proprietari hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della stazione di San Salvo, che hanno ricercato tracce del passaggio dei ladri su porte e finestre e nelle stanze in cui avevano rovistato.

Un bottino ingente quello "conquistato" dai malviventi. "Hanno portato via tutto l'oro di famiglia, per un valore superiore ai diecimila euro", spiega la signora Mariapia. Sorte simile è toccata ad un'altra famiglia, che abita appena un portone più avanti. La tecnica è la stessa, con i topi d'appartamento che sono passati attraverso il balcone per poi rovistare nell'appartamento alla ricerca di soldi e denaro.