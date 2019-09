La Regione Abruzzo finanzia il turismo vastese. La Destination management company Costiera dei trabocchi, l'agenzia fondata a Vasto agli inizi del 2013 da un ampio gruppo di imprenditori per promuovere lo sviluppo turistico si è, infatti, classificata seconda nella graduatoria regionale con cui verranno ripartiti i 5 milioni di euro del Par-Fsc 2007-2013 (Programma di attuazione regionale dei Fondi di svilupppo e coesione erogati dallo Stato). Riceverà un finanziamento da 250mila euro.

Nella classifica stilata dalla Direzione sviluppo economico e del turismo della Regione, il primo posto è andato alla Dmc Alto Sangro turismo.

Delibera di Giunta regionale, determina dirigenziale e gli altri documenti che attestano ufficialmente lo stanziamento dei fondi denominati Obiettivoturismo sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.regione.abruzzo.it.

Per comunicare il raggiungimento dell'obiettivo, il presidente della Destination management company del Vastese, Luciano de Nardellis, ha inviato una lettera agli associati: "Credo che il risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme abbia dato una visibilità importante alla nostra destinazione; gli incontri e le attestazioni di stima avuti dall’assessore Mauro Di Dalmazio e dal suo staff dal 28 novembre scorso a Pescara e a San Vito Chietino e fino ad oggi ne sono la chiara testimonianza e deve rappresentare per tutti noi un forte stimolo per il lavoro futuro che dobbiamo fare per la nostra Dmc Costiera dei Trabocchi. Ora il testimone passa in mano al consiglio di amministrazione ed ai consulenti ai quali chiedo il massimo impegno per il raggiungimento del nostro obiettivo che è la valorizzazione della nostra destinazione".

Il comitato promotore è composto da: Emanuele Cieri, Michele Perrozzi, Lino Di Chiacchio, Marino Artese, Filippo Molino, Roccarlo Iacovitti, Paolo Tessitore, Carlo Tessitore, Candida Bussoli, Rinaldo Finamore e Luigi Monteferrante.

Membri del team di progetto sono: Marcello Squicciarini, Michele Perrozzi, Daniele Carlucci, Caterina Celenza, Giulia Costantini, Carlo de Nardellis, Alberto Baiocco, Luigi Perrozzi e Simone Iacovitti.