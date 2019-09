Si chiama Radio Flower's-Solo per i numeri uno la nuova radio web del Vastese.

Il progetto ideato da Pino Fiore con la stretta collaborazione di Piero Di Tommaso e Gianrocco Reale ha già trasmesso puntate interessanti nelle quali sono intervenuti diversi volti noti della tv italiana. Dopo l'intervista alla campionessa italiana Fiona May anche l'ex tronista di Uomini&Donne, Federico Mastrostefano, è stato accolto sul sito ufficiale dell'emittente radiofonica.

La radio, che nel giro di pochi mesi vanta oltre 10.000 contatti, è articolata in diversi programmi che soddisfano vari ambiti :"La disponibilità di vari speaker affermati come Pino Fiore, Dars, Dj Piero Di Tommaso, Mariella Ricciardi per la musica, Gabriele Cerulli per il calcio regionale, Emanuela di Nolfo per il gossip e le collaborazioni di Leano Di Giacomo ed Emanuela Ruscitto -afferma lo staff - ha permesso alla nostra radio di poter spaziare su vari temi".

Per chiudere un anno ricco di soddisfazioni lo staff di Radio Flower's ha organizzato un evento presso la discoteca Rio di Vasto Marina: "Vogliamo avere un contatto diretto con il nostro pubblico che ci segue da tutto il mondo-afferma Pino Fiore-per cui abbiamo deciso di invitarli sabato 7 dicembre al Rio. Le due sale saranno allestite per due sound e per due generazioni diverse: la sala uno sarà riservata al revival 70/80/90 , la sala due sarà dedicata esclusivamente ai giovani per i quali suoneranno Dj Antonio Altieri con l'ausilio di Giovanni Annese per l'house commerciale, Alex B per la techno house e dj resident Carmine Ronzitti".

Per ascoltare la trasmissione è necessario collegarsi al sito www.radioflowers.blogspot.it. Per rimanere in contatto con Radio Flower's è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica radioflowers@hotmail.it o seguire l'account ufficiale della radio su Twitter.

Emanuele Fiore