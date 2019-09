Giuseppe Forte sostiene Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio comunale di Vasto si schiera col sindaco di Firenze nelle primarie con cui i cittadini sceglieranno, domenica prossima in tutta Italia, il segretario nazionale del Partito democratico.

L'endorsement di Forte è ufficiale da ieri sera, annunciato sul sito internet di cui è direttore, piazzarossetti.it, in un articolo a firma di Nicolangelo D'Adamo, ex consigliere comunale e componente del Comitato Insieme per Renzi, costituitosi quindici giorni fa a Vasto.

"Si registrano ormai anche le adesioni Istituzionali", scrive D'Adamo. "Il Presidente del Consiglio Comunale Peppino Forte è stato il primo ad aderire ufficialmente al Comitato, e alla sua importante adesione sicuramente faranno seguito quelle di due assessori", ossia Lina Marchesani e Nicola Tiberio.

Sono due i Comitari sorti in città per sostenere il sindaco di Firenze: Adesso per Renzi, il cui fondatore è Domenico Molino, e Insieme per Renzi, di cui è membro anche l'ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Fabio Giangiacomo.

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata a zonalocale.it, il vice segretario del Pd di Vasto, Nicola Della Gatta, si è schierato decisamente con Renzi. Lo ha fatto in modo autonomo, non aderendo a nessuno dei due Comitati: "Il mio impegno - ha detto il numero due del Pd cittadino - è quello di lavorare al fianco di tutti coloro che condividono con me l’adesione ad un progetto di rinnovamento del Pd: tutti, nessuno escluso".