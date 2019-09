Nel pomeriggio del 1 dicembre si è riunita, presso la sede sociale del Parco Muro delle Lame, l’Assemblea dei Soci della Podistica Vasto, per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2013 e l’elezione del nuovo Direttivo.



A seguito delle votazioni, è stato nominato presidente Daniele Altieri, membro della società da oltre 12 anni, distintosi per numerosi successi nelle manifestazioni podistiche regionali e nazionali, e impegnato, insieme ad Alessandro Brattoli, da tempo e con costanza nella formazione di atleti emergenti del panorama vastese. Il consiglio si completa con Carosella Nicola, Catalano Nicolino, D’Adamo Michele, Di Biase Daniela, Falasca Antonia, Viti Giovanni.



Il giovane Presidente, oltre a ringraziare il Presidente uscente Luigi D’Angelo e l’intero consiglio per l’impegno costante dimostrato negli anni alla guida della Podistica Vasto e all’egregia organizzazione nel corso degli anni del Trofeo Podistico della Città del Vasto, che nel 2010 ha ospitato i Campionati Nazionali, auspica la partecipazione attiva alla vita della società da parte di tutti i tesserati e si impegna a rilanciare la società vastese, valorizzando i tanti atleti di spicco iscritti alla Podistica Vasto.

L’impegno sarà inoltre rivolto alla sensibilizzazione dei giovani all’atletica leggera e al coinvolgimento nella squadra degli appassionati di corsa ad ogni livello.