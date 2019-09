Costa caro alla Vastese il finale di domenica scorsa in campionato a Cupello. I biancorossi, raggiunti sull'1-1 nel finale dai padroni di casa, sono stati puniti dal giudice sportivo con 400 euro di multa per lancio in campo di oggetti contundenti e pericolosi nella parte finale della gara in campo avverso da parte dei tifosi.

Sono inoltre stati squalificati fino all'11 dicembre sia il mister Mario Lemme che il suo vice Simone Di Santo perché, a fine gara, assumeva comportamento antisportivo nei confronti della terna arbitrale.

Squalificato per due gare Andrea Miani, così come l'attaccante rossoblu Diompy con il quale aveva avuto un diverbio. Punito anche il portiere Nicola Cianci, espulso dalla panchina, che salterà una gara. Stop di un turno per Fabiano Berardi che ha raggiunto la quarta ammonizione e per Baiano della Virtus, espulso dal campo nell'azione che ha procurato il primo rigore alla Vastese.

Contro il Capistrello terzo in classifica, che dovrà fare a meno di Di Virgilio, Pendenza e Valente, domenica alle 14.30 all'Aragona la Vastese sarà dunque in piena emergenza.