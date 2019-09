E' passato dal carcere agli arresti domiciliari Massimiliano Grippa, il 39enne arrestato dalla polizia dopo essersi messo, senza avere la patente, alla guida di un'auto e di aver provocato un incidente (leggi la notizia).

Nell'udienza di convalida, la pubblica accusa era rappresentata dal pm Giancarlo Ciani, la difesa dall'avvocato Massimiliano Baccalà. Il giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Pasquale, ha convalidato l'arresto e attenuato la misura cautelare.

Il processo per direttissima è fissato per il 16 dicembre. "Valuterò - dice l'avvocato - se chiedere un rito alternativo". Nei confronti del 39enne pendono le accuse di guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica, nonché per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.