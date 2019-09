Continua a raccogliere affermazioni la giovanissima pongista vastese Gaia Smargiassi. Lo scorso 30 novembre la portacolori della San Gabriele Tennistavolo ha ottenuto un brillante secondo posto nel Torneo nazionale di categoria giovanissimi che si è svolto a Terni, centro per eccellenza del tennistavolo italiano.

Gaia Smargiassi si è arresa solo in finale alla brava Aurora Cicuttini, atleta della Sterilgarda di Castel Goffredo, provincia di Mantova, una delle migliori società in Italia. Con questo risultato, che si aggiunge a quelli già fatti registrare nel corso del 2013, Gaia Smargiassi si è guadagnata la convocazione per lo stage che si terrà a Lignano Sabbiadoro nel periodo tra Natale e capodanno con i tecnici della federazione.

Ad accompagnare Gaia a Terni c'erano i tecnici dello staff della San Gabriele, Paolo Caserta e Jun Shan, rispettivamente suo allenatore e compagno di squadra nella squadra prima in classifica nel campionato di D1 abruzzese. Grande soddisfazione da parte del presidente del sodalizio vastese, fratel Michele Ciaffi, per il secondo posto nel torneo e per la convocazione allo stage azzurro per la sua giovanissima atleta.