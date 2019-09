Il numero degli incidenti avvenuti a Sant'Antonio abate ormai non si contano più, a dimostrazione che i due incroci presenti nel quartiere di Vasto alta sono davvero molto pericolosi. Questa volta lo scontro tra un'auto e una moto è avvenuto all'incrocio tra via Cardone e via Sant'Antonio abate. La Fiat Punto, guidata da un giovane sansalvese, proveniva da Vasto e doveva immettersi nella provinciale che conduce a San Salvo, mentre lo scooter guidato da un 19enne vastese scendeva da via Sant'Antonio.

Il violento impatto è avvenuto al centro dell'incrocio,mcon il motociclista che ha urtato contro il parabrezza dell'auto. Fortunatamente il ragazzo indossava il casco, che gli ha evitato guai peggiori. Dopo l'incidente è stato trasportato presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti, anche se le sue condizioni sono apparse subito buone.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. "Questo posto è davvero molto pericoloso - hanno commentato gli amici del motociclista arrivati sul posto per vedere cosa fosse capitato all'amico -. Non si spiega perchè non vengano realizzate le rotatorie che sarebbero utili per evitare gli incidenti che troppo spesso accadono". Quella all'incrocio nei pressi della scuola di Sant'Antonio abate è stata promessa a più riprese dalla Provincia, di cui sono ben note le difficoltà economiche. In questa zona, però, per una serie di fattori che si sommano, gli incidenti continuano a verificarsi con frequenza.