Da Gennaro Luciano, segretario del Partito Democratico di San Salvo, riceviamo e pubblichiamo. Leggo: "L'8 dicembre il PD rimette in scena il teatrino delle primarie. Scopo: eleggere il nuovo segretario..."

E' un estratto del comunicato che il Movimento 5 Stelle ha indirizzato agli organi di stampa locali per diffondere l'iniziativa "2 euro per le scuole": "l'8 dicembre il Movimento 5 Stelle sarà presente come sempre con i propri gazebo per darti un'opportunità di scelta: destinare i tuoi 2 euro alla scuola dei tuoi figli, piuttosto che alle casse del partito".

A chiarimento e non a giustificazione: lo straordinario sforzo organizzativo che le Primarie richiedono ed esigono, data la numerosa partecipazione popolare che le interessa, deve necessariamente ripagarsi; lo fa attraverso il contributo di 2 euro, versato unicamente dai non iscritti al partito.

"2 Euro per le scuole" è un'iniziativa che avremmo sostenuto con impegno, un'utile proposta di cui ci saremmo fatti responsabilmente portavoce. Ma anche il più lodevole degli intenti scade a retorica se ne boicotta un altro.

Insomma, amici, avreste potuto organizzare una manifestazione degna dell'iniziativa: perché sfruttare solo un vile "teatrino"?

Gennaro Luciano

Segretario Pd San Salvo