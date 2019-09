L'Associazione Vigili del Fuoco in congedo onlus ha realizzato e messo in vendita un calendario 2014 il cui incasso sarà utilizzato per la manutenzione e il restauro della Torre Diomede Del Moro, conosciuta anche come torretta d'Amante, situata nell'omonima piazza a Vasto, data in gestione gratuita all'associazione del presidente Antonio Ottaviano.

All'interno della torre vengono organizzate mostre e visite guidate. Chi fosse interessato ad acquistare il calendario può rivolgersi direttamente al presidente Ottaviano al numero 368.7542700 oppure recarsi in piazza d'Amante presso la Torre Diomede Del Moro.