Il maltempo che si è abbattuto sul Vastese ha impedito di giocare varie partite dei campionati dilettantistici locali. Sono state comunicate dalla Figc Abruzzo le date dei recuperi. Di seguito le gare che interessano le squadre della nostra zona.

Oggi, mercoledì 4 dicembre alle 14.30 per il campionato Promozione, girone B, si recupera per la 14esima giornata di andata Val Di Sangro-Castello 2000, mentre Pacentro-Real Tigre è stata nuovamente rinviata per neve a mercoledì 11 dicembre alle 14.30. Si recupera anche Real Alto Vastese-Lentella, valida per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria Vasto.



Giovedì 5 dicembre per il la nona giornata del campionato Juniores D’Elite, girone B, si recuperano San Salvo-Folgore Sambuceto alle 17.00 e Vasto Marina-Miglianico alle 15.00.

Mercoledì 11 dicembre per la 15esima giornata del campionato di Eccellenza alle 14.30 si gioca Vasto Marina-San Salvo, interrotta per l'impraticabilità dell'Aragona domenica scorsa al 60' sullo 0-0.

Per l'undicesima giornata di Prima Categoria, girone B, mercoledì 11 dicembre alle 14.30 si giocano Castelfrenatno-Monteodorisio, Sporting San Salvo-Guastameroli e Trigno Celenza-Palombaro, tutte rinviate domenica. Prevista anche Odorisiana-Virtus Tufillo, recupero della settima giornata della Terza Categoria Vasto.

Giovedì 19 dicembre alle 15.30 si recupera per la decima giornata del campionato Juniores d'Elite Francavilla-Vasto Marina, inizialmente in programma lunedì scorso

Domenica 22 dicembre alle 14.30 è la volta della Seconda Categoria, girone G. Casalnguida-Gissi, Colledimezzo-Montalfano, Furci-Mario Tano, Incoronata-Fossacesia, Real Montalfano-Paglieta, San Buono-Mario Turdò e Valle Del Treste Liscia-Fresa.