"Si era messo alla guida dell’autovettura di proprietà della sua compagna, non solo senza aver mai conseguito la patente di guida, ma anche completamente ubriaco.

Mentre transitava sulla statale 16, che collega Vasto Marina a Vasto città, aveva invaso la corsia opposta alla sua causando un incidente frontale con un'altra vettura che, solo per un caso fortuito, in considerazione del fatto che quella strada è sempre molto trafficata, non ha determinato conseguenze più gravi. Poi, come se nulla fosse accaduto, si era allontanato". Così il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto, spiega l'arresto di Massimiliano Grippa, 39 anni, già noto alle forze dell'ordine.

I controlli straordinari - Su disposizione del questore di Chieti, Filippo Barboso, la polizia di Vasto ha eseguito "un intenso pattugliamento, specie nelle ore serali, delle aree urbane particolarmente sensibili ad episodi di illegalità. I servizi straordinari sono stati effettuati attraverso un impegno sinergico di personale del Commissariato di Vasto, della Polizia Stradale e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, appositamente giunte da Pescara. Le pattuglie inizialmente hanno perlustrato le vie cittadine con particolare attenzione nei luoghi dove è maggiore la concentrazione di banche e attività commerciali. Successivamente sono state dislocate nei punti nevralgici della città, in quelle aree urbane particolarmente sensibili ad episodi di illegalità, dove hanno effettuato più posti di controllo. In modo particolare sono stati attivati ed intensificati i controlli sulle principali arterie stradali ad alto tasso di traffico veicolare per verificare il rispetto delle norme comportamentali del codice della strada, l’uso delle cinture di sicurezza, del cellulare durante la guida, la mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo, il mancato uso del casco, tutte condotte che sono rischiose per la circolazione stradale e pericolose per l’incolumità fisica dei cittadini.

Nel corso dei servizi - riassume Ciammaichella - sono state controllate 236 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, 326 veicoli.

Sono state rilevate 16 infrazioni al codice della strada, 4 carte di circolazione ritirate, 4 patenti ritirate, 3 fermi amministrativi".

Un uomo "è stato arrestato per guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica, nonché per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Si era messo alla guida dell’autovettura di proprietà della sua compagna, non solo senza aver mai conseguito la patente di guida, ma anche completamente ubriaco.

Mentre transitava sulla statale 16, che collega Vasto Marina a Vasto città, aveva invaso la corsia opposta alla sua causando un incidente frontale con un'altra vettura che, solo per un caso fortuito, in considerazione del fatto che quella strada è sempre molto trafficata, non ha determinato conseguenze più gravi.

Poi, come se nulla fosse accaduto, si era allontanato.

Grazie alla descrizione fornita dalla persona rimasta coinvolta nell’incidente e al numero di targa rilevato, la polizia è riuscita a rintracciare l’uomo che era ancora a bordo dell’autovettura.

Quando i poliziotti l’hanno fermato ha rifiutato di sottoporsi ai test per la rilevazione del tasso alcolemico e ha reagito in maniera aggressiva inveendo contro gli operatori con calci, pugni e spintoni e minacciandoli di ritorsioni.

E’ stato identificato per Massimiliano Grippa, di 39 anni, con numerosi precedenti di polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

L’autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo e affidata in giudiziale custodia alla ditta autorizzata.

Il Grippa veniva accompagnato negli uffici del Commissariato, arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I servizi straordinari di controllo del territorio saranno predisposti anche nei prossimi giorni e con programmazione periodica".