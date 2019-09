Il Movimento 5 Stelle lancia l'offensiva nei confronti delle primarie del Partito Democratico, con cui domenica 8 dicembre verrà scelto il nuovo segretario. " L'8 dicembre il PD rimette in scena il teatrino delle primarie. Scopo: eleggere il nuovo segretario (salvo successive manovre interne e scissioni) e incassare milioni di euro direttamente dalle tasche dei cittadini". Il riferimento è alla quota di due euro che i cittadini dovranno versare per poter accedere al voto.

Gli attivisti sansalvesi hanno lanciato un'iniziativa per domenica 8 dicembre, in una sorta di contro-primarie. "L’8 dicembre il Movimento 5 stelle sarà presente come sempre con i suoi gazebo per darti un’opportunità di scelta: destinare i tuoi 2 euro alla scuola dei tuoi figli, piuttosto che alle casse del partito.



I nostri soldi devono servire a migliorare i servizi, non ad ingrassare ulteriormente i conti bancari dei partiti. Visto che ciò non avviene,pensiamo noi al futuro dei nostri figli. Non regaliamo 2 Euro ad una classe politica ingorda, doniamole per una giusta causa".