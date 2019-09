Il 4 dicembre la chiesa ricorda Santa Barbara, martire cristiana, protettrice, tra gli altri, di Vigili del Fuoco, Marina Militare e artificieri. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno voluto onorare questa giornata con una Messa celebrata da don Gianfranco Travaglini presso la cattedrale di San Giuseppe, alla presenza del sindaco di Vasto Luciano Lapenna, del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte e dell'assessore di San Salvo, Giovanni Artese, in rappresentanza del sindaco, delle forze dell'ordine, delle associazioni combattentistiche e della protezione civile di Vasto e San Salvo.

Durante l'omelia don Gianfranco ha voluto ricordare quanto il lavoro dei Vigili del fuoco sia prezioso per la comunità. "Il vostro lavoro quotidiano va ben oltre il vostro dovere. Vi trovate ad affrontare tante situazioni di pericolo e lo fate con generosità. Questo è un messaggio che dovrebbe valere per tutti noi, perchè ci ricordiamo di essere generosi nella nostra vita, condividendo con gli altri quello che abbiamo".

La Santa Barbara 2013 è stata velata di malinconia. Inevitabile per i pompieri pensare al collega Maurizio Berardinucci, scomparso in seguito all'esplosione dei fuochi d'artificio a Città Sant'Angelo, così come a Donatella Gaspari, vigile del fuoco volontario in servizio a Gissi, prematuramente scomparsa lo scorso marzo.

Al termine della celebrazione il responsabile del distaccamento di Vasto, Nicola Bozzelli, ha voluto esprimere il ringraziamento a tutti i presenti ed un plauso ai suoi uomini che anche nel corso dell'emergenza maltempo di questi giorni hanno lavorato senza mai risparmiarsi, andando a dare manforte anche ai colleghi impegnati nel pescarese.