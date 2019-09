Non riesce l'impresa alla Vastese che perde 2-0 allo Stadio Dei Marsi di Avezzano contro i padroni di casa che accedono alla finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza, dove affronteranno il San Nicolò mercoledì 29 gennaio 2014.

Alla squadra di Lemme bastava anche un pareggio, all'Avezzano invece una vittoria con due gol di scarto, una sola rete di differenza avrebbe qualificato in finale la Virtus Cupello, terza squadra del girone B, che oggi riposava.

Subito in vantaggio al 3' con Moro i marsicani hanno raddoppiato al 23' ancora con Moro. La Vastese ci ha provato più nel primo tempo, impegnando il portiere di casa, non riuscendo però a segnare e fallendo alcune occasioni sotto porta.

Contestato dagli ospiti il direttore di gara Marco Giuseppe Cesarano di Pescara, coadiuvato da Giorgini e Di Marte, per non avere sanzionato con il rigore un tocco di mano in area dei padroni di casa, che sarebbe apparso evidente, e un fuorigioco nell'azione che ha portato al gol dei marsicani.

Grande delusione per i tifosi vastesi presenti in tribuna che avevano organizzato un pulmann per sostenere la squadra in quello che per loro è da sempre un derby molto sentito, anche se dall'immagine che ci hanno inviato dimostrano di non aver perso il sorriso, nonostante la cocente sconfitta.