Il sole è tornato splendere sul Vastese e, in base alle previsioni meteo, il bel tempo dovrebbe durare tutta la settimana, fatta eccezione per la mattinata di sabato, quando potrebbe piovere. Ma l'emergenza non è passata.

Non è ancora terminata la lunga serie di interventi richiesti dai cittadini ai vigili del fuoco di Vasto. Ieri i pompieri della caserma di via Madonna dell'Asilo sono tornati in azione con l'idrovora in un'abitazione che aveva subito un allagamento a Casalbordino, in via Difesa Vecchia.

Sempre a Casalbordino e anche a Castiglione Messer Marino hanno, invece, fatto fronte ad alcuni limitati movimenti franosi che rischiavano di compromettere la viabilità.